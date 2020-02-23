بعد دعمه له سابقاً.. نجم عالمي يعلن الحرب على ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة

تحدث النجم العالمي كلينت إيستوود عن الانتخابات الرئاسية الامريكية المقبلة، التي تشهد منافسة شرسة بين الملياردير مايكل بلومبرج و الرئيس الأمريكي دونالد ترامب





وقال كلينت إيستوود في حوار صحفي، إنه لن يدعم دونالد ترامب مجددا مثلما فعل قبل اربع سنوات وسانده في انتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016، ضد هيلاري كلينتون التي رأى فيها نسخة جديدة من الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما.





وانتقد كلينت إيستوود تصرفات دونالد ترامب وقيامه بانتقاد أشخاص وإعلان الحرب على دول أخرى من خلال تغريدات بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، معلقا :" عليه التعامل برقي ".



