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محافظات

دوري كرة قدم ضمن فاعليات «تعزيز قيم المواطنة» بمركز ديرمواس بالمنيا

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:40 م
صدى البلد
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أيمن رياض
واصل برنامج تعزيز المواطنة وقبول الاخر، والذي أطلقته محافظة المنيا، بعدد من القرى الأكثر احتياجا ، تقديم الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية، بقرية البدرمان بمركز ديرمواس بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وتستمر حتي 27/2/2020 .

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الهدف من تلك الأنشطة نشر الوعي الثقافي، الذي يُعد ركيزة في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، وأحد محاور خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة، لافتًا إلى أن الجهات المشاركة في الفعاليات ستواصل تقديم خدماتها وأنشطتها بالقرى المستهدفة في إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة والتي قوامها الأساسي بناء الإنسان وتعزيز العمل والبناء والتنمية ودمج جميع عناصر المجتمع وإعادة قوافل التنوير والثقافة في كل المجالات.

يشارك في  فعاليات أسبوع المواطنة وقبول الآخر بقرية البدرمان ، مديرية الشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة، وقصر الثقافة، مديرية التضامن الاجتماعي، مديرية الأوقاف، حيث نظمت الشباب والرياضة دوري كرة قدم على مستوي غروب المركز ورصدت جوائز للفائزين للمراكز الثلاثة الاولي ، بالإضافة لتنظيم مباره كرة قدم نسائية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، كما نظم قصر الثقافة معرضا للكتاب وعدد من الندوات التثقفية والتوعوية، بالإضافة لتقديم المساعدات المالية من التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.


يذكر أن برنامج تعزيز المواطنة يتم تنظيمه بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وجامعة المنيا وعدد من مديريات الخدمات والمجلس القومي للمرأة، حيث تستهدف أنشطة وفعاليات البرنامج 44 قرية بمراكز المحافظة من الأكثر احتياجا في الفترة من 27 يوليو 2019 وحتى 30 يونيو2020، بهدف تعزيز قيم المواطنة وقبول الأخر ودمج عناصر المجتمع.

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