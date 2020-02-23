5 آلاف طن جليد.. فندق في السويد يفتح أبوابه لعشاق الثلج.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن تفاصيل فندق من الجليد في السويد يفتح أبوابه لعشاق الثلج.





وقد فتح فندق من الجليد في منطقة جوكا سجار في شمال السويد، أبوابه لعشاق الثلج بعد أن أعيد بناؤه باستخدام 5 آلاف طن من الجليد.





ويوفر الفندق لزواره أغطية سميكة، وأكياسا للنوم عالية الجودة. كما يحوي الفندق غرفا دافئة واستراحات للضيوف الذين لا يرغبون بقضاء الليل وسط الجليد.





يحتوي الفندق الشتوي الذي يتم تشييده في كل عام 35 غرفة، وتصل درجة البرودة 5 درجات تحت الصفر داخل الغرفة، التي تؤجر بمبلغ يعادل ثلاثة أضعاف معدل السعر المطلوب، لقضاء ليلة واحدة في فندق من فئة ثلاثة نجوم في العاصمة ستوكهولم.





أما الأجنحة الفردية فكلفتها أعلى نظرا لما يميزها من منحوتات وتصميمات، أبدع فيها فنانون من مختلف أنحاء العالم. وقد تميز تصميم إحدى الغرف بلمسة مستوحاة من الشفق القطبي، الذي تتغير ألوانه، وسط حضور لتمثال رأس حيوان الرنة، وترافق المشهد موسيقى خافتة يخترقها أحيانا نخير حيوان الرنة.





ويقضي حوالي 20 ألف سائح ليلة في فندق الجليد كل سنة، حيث يستمتعون بالهدوء التام، الذي يفتقدونه في المدن الأخرى. ويستعمل الفندق الألواح الشمسية منذ سنة 2016 لتوليد الكهرباء، بهدف تبريد مبنى مجاور، يمكن من إبقاء 20 غرفة في مستوى برودة تحت الصفر كامل السنة.