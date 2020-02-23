اتهامات في قضايا متنوعة.. سقوط بلطجي مسلح في دار السلام

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على بلطجى هارب من اتهامات فى قضايا متنوعة اثناء تواجده على حى دار السلام .

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام مفادها أن قهوجي والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا ( بلطجة ، سلاح ابيض ، مشاجرة ) آخرهم قضية دار السلام " بلطجة " والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية أخرى " مشاجرة " يتردد على دائرة القسم .





بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته سلاح ناري ( طبنجة عيار 9مم ماركة حلوان مطموسة الأرقام ) وعدد 5 طلقات من ذات العيار .





بمواجهته بقرار الضبط والإحضار الصادر ضده أقر به ، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع ، جار اتخاذ الإجراءات القانونية قبله .