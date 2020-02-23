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حوادث

اتهامات في قضايا متنوعة.. سقوط بلطجي مسلح في دار السلام

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:48 م
سقوط بلطجى مسلح فى
سقوط بلطجى مسلح فى دار السلام
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كتب محمد صبري
ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على بلطجى هارب من اتهامات فى قضايا متنوعة اثناء تواجده على حى دار السلام .

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام مفادها أن قهوجي والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا ( بلطجة ، سلاح ابيض ، مشاجرة ) آخرهم قضية دار السلام  " بلطجة " والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية أخرى  " مشاجرة "   يتردد على دائرة القسم  .

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط  وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته سلاح ناري ( طبنجة عيار 9مم ماركة حلوان مطموسة الأرقام ) وعدد 5 طلقات من ذات العيار .

بمواجهته بقرار  الضبط والإحضار الصادر ضده أقر به ، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع ، جار اتخاذ الإجراءات القانونية قبله .

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