مستقبل وطن يدعم كرنفال همتنا فى لمتنا 9 لذوي الهمم بالشيخ زايد

تعاونت أمانة الحزب بالجيزة ، فى إقامة كرنفال رياضي ترفيهي لذوي الهمم بمدينة الشيخ زايد تحت شعار "همتنا فى لمتنا 9 " بالتعاون مع مبادرة "تفاؤل.. انت البداية" التي أطلقها المهندس أحمد قطب الأمين المساعد لأمانة الحزب بمحافظة الجيزة وأسرة القديس أبانوب لذوى الاحتياجات الخاصة بكنيسة العذراء مريم.



يأتى ذلك فى إطار حرص حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، على دعم الأطفال والشباب من ذوي الهمم، وتوجيهات عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة،





مبادرة تفاؤل التي أطلقها المهندس احمد قطب تهتم بكل النماذج المشرفة من ذوي المهم، وتشجيع الكوادر منهم على المثابرة وحب الوطن و العطاء وتحدي الصعاب. فالقياده السياسيه المصريه تؤكد اهتمامها بذوي الهمم و تؤكد علي حقهم في اهميه الاندماج في المجتمع و تحويلهم الي طاقات منتجه و فعاله و هذا لن يتحقق الا بتوجيه نظرة تفاءل إلي كل من يعمل ويجتهد من ذوي الهمم.





أقيم الكرنفال بمشاركة ٣ الآف من ذوي الهمم وبتنظيم مشترك مع ٥٧ كنيسة من إيبراشيات الجيزة، وتتضمن الكرنفال إقامة عروض مسرحية وحلقات توعية للأطفال والشباب فضلًا عن ألعاب ترفيهية تستهدف زيادة الوعي والإدراك والتحدي لدى ذوي الهمم.





وشهد الكرنفال حضور ومشاركة، المهندس حسن مبروك أمين الحزب بالسادس من أكتوبر،و المستشار محمد رزق امين مساعد الحزب بالسادس من أكتوبر و المستشار القانوني لمبادره تفاؤل , عمرو حسين هندي أمين تنمية الموارد والخدمات الاجتماعية، هشام وهبة أمين التدريب والتثقيف بالجيزة، ماجدة سمير، وجدي نبيل عضوا هيئة مكتب الحزب بمحافظة الجيزة، والمستشار جمال راجح امين قسم الجيزة، الكاتب الصحفي عمرو رأفت أمين مساعد الإعلام، والقس ميخائيل إبراهيم عزيز كاهن كنيسة العذراء بأرض الجولف.





وقال المهندس حسن مبروك، أمين حزب مستقبل وطن بالسادس من أكتوبر، إن احتفال حزب مستقبل وطن بذوي الهمم يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية بالاهتمام بدمج ذوي القدرات الخاصة ودفعهم من الرئيس عبدالفتاح السيسي للتقدم إلى الأمام لأنهم قادرون باختلاف.





وقال المستشار محمد رزق الامين المساعد لحزب مستقبل وطن بالسادس من أكتوبر, المستشار القانونى لمبادرة تفاؤل, انه من دواعي الفخر والسرور إن مبادرة تفاؤل تتواجد فى كرنفال (قوتنا فى لمتنا 9 ) لمشاركة فرح ذوى الهمم ودعوة لتمكين الشباب وتحقيق النتائج المبهرة في شتي المجالات، فالشباب هم المستقبل والقدوة للاجيال القادمة. فنحن نحرص على توفير أفضل سبل العناية بالشباب وخاصة من ذوي الهمم ، من حيث العمل على تنمية مهاراتهم، وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم، بجانب اكتشاف مواهبهم ورعايتها، ودفعهم للمشاركة و الانخراط المجتمعي الفعال، و اليوم نحن نهدف أيضا إلى تفعيل مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التميز بين الشباب من حيث الجنس والامكانيات.





ومن جانبها، قالت ماجدة سمير، عضو هيئة مكتب الحزب بمحافظة الجيزة، إن الاهتمام بالتفاصيل والحرص على خروج هذا الكرنفال على أكمل وجه أكبر دليل علي الاهتمام بالإنسان و قدراته المختلفه والاهتمام بإبراز النماذج المشرفة من ذوي القدرات الخاصة حتى يكونوا مثالًا يحتذى به.