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يبلغ طوله 4.6 قدم.. العثور على قبر ومعبد تحت الأرض.. شاهد

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:48 م
معبد
معبد
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو عن تفاصيل العثور على قبر ومعبد تحت الأرض مكان دفن مؤسس روما الأسطوري. 

واكتشف علماء الآثار في المنتدى الروماني (ميدان يقع في مركز مدينة روما القديمة)، معبدا وقبرا تحت الأرض ربما يكونان مكان الدفن الأخير لرومولوس، المؤسس الأسطوري للمدينة.

ويُعتقد أن التابوت الصخري الذي وقع اكتشافه في العاصمة الإيطالية، ويبلغ طوله 4.6 قدم، كان يحتفظ في يوم ما ببقايا أول ملك للمدينة بعد وفاته في القرن السادس قبل الميلاد.

وقالت مديرة حديقة الكولوسيوم الأثرية، ألفونسينا روسو،": "هذا اكتشاف غير مألوف. المنتدى لا يتوقف أبدا عن اكتشاف كنوز جديدة مذهلة".

ويقع المعبد تحت الأرض أسفل درج المدخل إلى الكوريا، وهو الجهاز الإداري والتنفيذي والاستشاري في الكنيسة الكاثوليكية في روما، وهو المكان الذي اجتمع فيه أعضاء مجلس الشيوخ الروماني للتصويت، وما يزال قائما حتى اليوم.
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