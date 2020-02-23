بمشاركة دولية وعربية.. رئيس جامعة طنطا يفتتح مؤتمر المساواة في الصحة والرعاية التمريضية

افتتح الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، اليوم الأحد ،بمشاركة الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، فاعليات المؤتمر الدولي الثامن لكلية التمريض الذي ينعقد تحت عنوان "المساواة في الصحة والرعاية التمريضية" على مدار يومين بقاعة المؤتمرات بالمجمع الطبي.





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وأكد الدكتور مجدي سبع، أهمية المؤتمر باعتباره يهدف إلى زيادة الوعي بضرورة توفير رعاية صحية متقدمة لكل فئات المجتمع، ودعم استخدام تكنولوجيا المعلومات في الرعاية الصحية ، وتطوير تعليم التمريض للنهوض بها، وتوفير متطلباتها الأولية للريف والمناطق النائية، وتقديم رعاية تمريضية مبنية على البراهين، مشيرًا إلى أهمية مهنة التمريض باعتبارها أساس سلامة أي مؤسسة طبية.





ونوه الدكتور كمال عكاشة، إلى دور المؤتمر في تشجيع الأبحاث العلمية القابلة للتطبيق على أرض الواقع لحل مشكلات المجتمع والنهوض بالرعاية الصحية في مصر، مشيرًا الى ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية المشاركة في المؤتمر وعلى رأسهم الأساتذة الزائرين الدكتورة ميجونج بارك أستاذ تمريض صحة الأسرة بجامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتورة دلال بشير أستاذ تمريض النساء والتوليد بجامعة الزيتونة بالأردن وعميد الكلية سابقًا، مشيدا بحضور ممثلين عن كافة المؤسسات الصحية مثل المستشفيات الجامعية، والتأمين الصحي، ووزارة الصحة.





من جانبها أشارت الدكتور لطيفة فودة عميد الكلية ورئيس المؤتمر،إلى أن المؤتمر يناقش عدد من المحاور الرئيسية أهمها المساواة الصحية ، والرعاية الصحية لذوي القدرات الخاصة ، والتمريض المبني على البراهين وتعليم التمريض ، ورعاية الحالات الحرجة والمزمنة ، وصحة المرأة والطفل والرجال ، والرعاية الصحية للمسنين ، وتمريض الصحة النفسية والعقلية ، والرعاية الصحية في الريف والحضر ، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في الرعاية الصحية والبحث العلمي ، كما تنعقد ورشتي عمل بعنوان "منهجية البحث العلمي في العدالة الصحية" و "التعليم المبني على الكفاءات" .





كما شهد المؤتمر مشاركة الدكتورة عفاف بصل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر ، والدكتورة لوله عبد الوهاب مقرر المؤتمر ، وكل من الدكتورة فاطمة سالم والدكتورة سمر مبروك سكرتيري عام المؤتمر ، وهناء أحمد مدير إدارة المؤتمرات ، وجمع من أساتذة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.