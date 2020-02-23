افتتاح الملتقى الهندسي الأول بهندسة المنصورة









جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب ،الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة ، الدكتور محمد جمال مهدى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



وأشاد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بدور كلية الهندسة فى الارتقاء بالجامعة وبروح التعاون وإعلاء المصلحة العامة التي تسود العمل بالكلية.



وأثنى على فكرة الملتقى لإسهامه فى تبادل الخبرات بين طلاب كليات الهندسة بعدد من الجامعات المصرية وعلى مشاركة المجتمع المدنى ممثلا فى شركتى المياه والكهرباء والغرفة التجارية ونقابة المهندسين بالدقهلية فى هذا الملتقى.



ويرى أهمية أن تساهم الجامعات فى الارتقاء بالصناعة حيث يعتبر المجلس الأعلى للجامعات ذلك مؤشرا هاما لكفاءة الجامعات.



وأعرب الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة عن اعتزازه بالانتماء للكلية التى يعمل فيها الجميع على قلب رجل واحد لتنمية قدرات الطلاب والأساتذة من خلال تنظيم مختلف الفعاليات العلمية والارتقاء بالجوانب الدراسية العملية التي تحقق ذلك.



وأضاف أن هذا الملتقى يقام في إطار تنفيذ توصيات المجلس الاستشاري الصناعي بضرورة سد الفجوة بين الجامعة والصناعة وبين مواصفات الخريج واحتياجات سوق العمل.



ونوه بأن هذا الملتقى الذى يقام للمرة الأولى هذا العام والمخطط عقده وتطويره سنويًا حتى 2030، يتناغم مع خطة التنمية المستدامة للدولة، حيث يهدف فى دورته الأولى إلى تقديم شركات هندسية ذات مكانة في السوق المصري لأسرة الكلية سواء الإدارة، أو الأساتذة، أو الطلاب، أو ضيوف الملتقى من ناحية، وإبراز الممارسات المتميزة بالكلية على المستويين الفردي والجماعي لهذه الشركات وضيوف الملتقى وتقديم برامج الكلية برؤية جديدة من ناحية أخرى.



وأضاف أن أهم فعاليات الملتقى ستكون الجلسة الافتتاحية بحضور قيادات الجامعة، والكلية، وأعضاء المجلس الاستشاري الصناعي، وممثلي وزارات وشركات قومية.





وأكد أن هذا الملتقى يتضمن أيضًا مسابقات علمية مختلفة تظهر مهارات الطلاب في رالي السيارات والروبوت وخلافه، ومعرضًا للملصقات العلمية لأهم الأبحاث التطبيقية، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع جهات مجتمعية مختلفة وندوات وورش عمل تتضمن قضايا قومية فى إطار رؤية التنمية المستدامة للدولة ٢٠٣٠ يحاضر فيها شخصيات علمية مشهود لها بالجدارة



