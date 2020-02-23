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تعليم

مكتبة دمنهور تكرم الطلاب المؤهلين لمسابقة مصر للروبوت VEX EGYPT

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:12 م
مكتبة دمنهور تكرم
مكتبة دمنهور تكرم الطلاب المؤهلين لمسابقةمصر للروبوت" VEX EG
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جمالات الدمنهوري
أقامت مكتبة العامة بدمنهور اليوم الأحد احتفالية كبرى لتكريم 10 أطفال اجتازوا المسابقة التأهيلية التي أقيمت بالقاهرة للمشاركة في بطولة مصر للروبوت VEX EGYPT.


وتضمنت الاحتفالية تقديم الكؤوس وشهادات التقدير  للفائزين في حضور أولياء أمورهم احتفالًا بهذا النجاح بالإضافة الى تقديم شهادة تقدير الى المهندس  محمد محمود قبيصي القائم على تدريب الدورة بالمكتب. 

وأشار أحمد صبرى هواش مدير المكتبة إلى قيام بطول مصر للروبوت يوم 6 مارس 2020 حيث يتأهل الفائزون للمشاركة بالمسابقات الدولية خارج مصر وذلك  تحت إشراف المنظمة العالمية للتعليم  بالروبوت والمسابقات REC foundation . 

وأكد هواش اجتاز 10 أطفال من مجموعات دورة صناعة الروبوت التي تقيمها المكتبة للأطفال من سن 7 حتى 14 سنة المسابقة التأهيلية للمشاركة في بطولة مصر للروبوت VEX EGYPT وهم "أحمد محمد زايد و محمد عبده هواش ونسيبة نبيل بكر وعبد الله نبيل بكر وياسين أحمد برغش و محمد عبد الله سعد و عمر على أنور و عمرو تامر خليل و معاذ عادل علي و أشرف عز الدين فرانكه".

مكتبة دمنهور تكرم الطلاب المؤهلين لمسابقة مصر للروبوت VEX EGYPT
مكتبة دمنهور تكرم الطلاب المؤهلين لمسابقة مصر للروبوت VEX EGYPT
مكتبة دمنهور تكرم الطلاب المؤهلين لمسابقة مصر للروبوت VEX EGYPT
مكتبة دمنهور تكرم الطلاب المؤهلين لمسابقة مصر للروبوت VEX EGYPT
مكتبة دمنهور تكرم الطلاب المؤهلين لمسابقة مصر للروبوت VEX EGYPT
مكتبة دمنهور تكرم الطلاب المؤهلين لمسابقة مصر للروبوت VEX EGYPT
مكتبة دمنهور تكرم الطلاب المؤهلين لمسابقة مصر للروبوت VEX EGYPT
مكتبة دمنهور تكرم الطلاب المؤهلين لمسابقة مصر للروبوت VEX EGYPT
مكتبة دمنهور تكرم الطلاب المؤهلين لمسابقة مصر للروبوت VEX EGYPT
مكتبة دمنهور تكرم الطلاب المؤهلين لمسابقة مصر للروبوت VEX EGYPT
مكتبة دمنهور تكرم الطلاب المؤهلين لمسابقة مصر للروبوت VEX EGYPT
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