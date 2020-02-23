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تفاصيل إيقاف أقدم محطة نووية في فرنسا .. شاهد

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:07 م
محطة نووية
محطة نووية
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز  مقطع فيديو عن تفاصيل إيقاف فرنسا  بشكل نهائي أحد مفاعلي أقدم محطة نووية في البلاد. 

وأعلنت شركة الكهرباء الفرنسية فصل أحد مفاعلي محطة فيسنهايم النووية، أقدم المحطات العاملة في فرنسا، نهائيًا عن الشبكة الكهربائية، السبت الساعة 2,00 (1,00 ت غ).

وتشكل هذه الخطوة المرحلة الأولى من إغلاق هذه المحطة الواقعة على الحدود مع ألمانيا، على مقربة من سويسرا والتي دخلت الخدمة عام 1977.

وكان الموظفون المعارضون لإغلاق هذا المفاعل الأول، قبل وقف الثاني في 30 يونيو، يهددون بالعصيان وبعدم تطبيق الإجراءات التي تمكن من فصله عن الشبكة لكن العملية تمت في نهاية المطاف بدون عقبات.

وندد نحو أربعون مسؤولًا محليًا صباح أمس  السبت بالإغلاق، وقال رئيس بلدية فيسنهايم "سنبدأ بلمس تأثير إغلاق المحطة اعتبارًا من الغد.

وقال النقابي والموظف منذ وقت طويل في المحطة جان لوك كاردوسو: "سيكون هناك فراغ لمدة عشر سنوات قبل فتح المركز التقني الذي سيحل محل المحطة".

ومن المقرر وقف 12 مفاعلًا إضافيًا من أصل 58 مفاعلًا تملكها فرنسا اليوم، ويشكلون ثاني أكبر مجموعة من المحطات النووية في العالم بعد الولايات المتحدة، بحلول 2035 إنما هذا الوقف المرتقب سيكون جزئيًا، أي بدون إغلاق المحطات بالكامل كما في فيسنهايم.
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