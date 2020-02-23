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أخبار العالم

بنك مصر يسعى لاقتراض 250 مليون دولار.. تعرف على السبب

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:09 م
بنك مصر
بنك مصر
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رحيم يسري
يعتزم بنك مصر اقتراض نحو 250 مليون دولار من مؤسسات دولية هذا العام، في ظل محاولات البنك لاقتحام أسواق جديدة في قارة أفريقيا.

وأكد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة البنك في تصريحات لوكالة "بلومبيرج" أن البنك سيستخدم هذا القرض لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها.

ونقلت الوكالة عن الاتربي قوله "نتحدث حاليا مع اثنتين من المؤسسات الدولية للحصول على القرض بأسعار فائدة تنافسية"، إلا أنه لم يفصح عن أسماء  تلك المؤسسات.

وأشار إلى أن المفاوضات تجرى مباشرة مع تلك المؤسسات دون الاستعانة بمستشار مالي.

وأوضحت الوكالة أن البنك المركزي المصري منح موافقته لبنك مصر لفتح فروع في الصومال، كما يسعى أيضا إلى دخول كينيا وجيبوتي، سواء من خلال فروع أو مكاتب تمثيل.

ويشير الاتربي إلى أن البنك يمتلك فروعا في دولة الإمارات وفرنسا، ووحدات في كل من لبنان وألمانيا، إضافة إلى مكاتب تمثيل في الصين وروسيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

وتوقع مدير البنك أن يوفر طرح بنك القاهرة خلال النصف الأول من العام الجاري، المزيد من السيولة، حيث  يتملك بنك مصر أسهم بنك القاهرة بالكامل.

وأشار إلى أن الجولة الترويجية الخاصة بطرح بنك القاهرة التي بدأت بالفعل في لندن والولايات المتحدة ودول الخليج أظهرت أن هناك شهية لدى المستثمرين الأجانب للاستثمار في أسهم البنك نظرا لأدائه الجيد.

ويستهدف بنك مصر إضافة 40 فرعا جديدا في السوق المحلية هذا العام، ما يرفع عدد أفرع البنك في مصر إلى 750 فرعا.
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