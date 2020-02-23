جثث تحت الأنقاض.. ضحايا أعداد القتلى في زلزال تركيا.. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو عن تفاصيل أعداد القتلى فى زلزال تركيا ..





وأظهر الفيديو إن موت سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في محافظة وان في شرق تركيا بعد زلزال بلغت شدّته 5,7 درجات وضرب شمال غرب إيران قرب الحدود مع تركيا، وفق ما أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو.





ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية إن 5 أشخاص آخرين جُرحوا ونُقلوا إلى المستشفى وعلق آخرون تحت الأنقاض مشيرًا إلى أن "جهود البحث والإنقاذ مستمرة".





وحسب المركز الأمريكي للدراسات الجيولوجية، يقع مركز الزلزال الذي حصل عند الساعة 05,53 ت غ (09,23 بالتوقيت المحلي)، قرب قرية حبش عليا الإيرانية على بعد أقلّ من عشرة كيلومترات من الحدود مع تركيا.





وقالت وكالة "الأناضول" إن الزلزال تسبب بأضرار في قرى عدة في محافظة وان الواقعة قرب الحدود مع إيران.





ومع مطلع فبراير الحالى ، وقع انهياران ثلجيان في هذه المحافظة ما أدى إلى مقتل 41 شخصًا، بعد عشرة أيام من وقوع زلزال في محافظة معمورة العزيز في شرق تركيا وأسفر أيضًا عن 41 قتيلًا.