محافظ المنوفية يشهد افتتاح تطوير المدرسة الرسمية المتميزة للغات بشبين الكوم

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية تطوير المدرسة الرسمية المتميزة للغات (IDGL) بشبين الكوم رافقه الأستاذة نرمين شهاب الدين ممثل البنك الأهلي والدكتورة غادة جبريل المدير التنفيذي لمكتب المنوفية والغربية وكفر الشيخ لمؤسسة مصر الخير والاستاذ مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية والإعلامي عصام يوسف مقدم برنامج العباقرة والدكتور المهندس شبل ضحا رئيس مجلس أمناء المدرسة والمهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، يأتي هذا بعد تطوير المدرسة ورفع كفاءتها ولفوزها بالمركز الأول ببرنامج العباقرة 2019 .

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حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة موجهًا وكيل وزارة التربية والتعليم والقائمين علي العملية التعليمية بالحفاظ علي كفاءة المدرسة بعد تطويرها والمرتبة العلمية التي وصلت إليها ،





مؤكدا علي أنه سيتم تكريم الفريق الفائز بالبرنامج لكونه نموذج فريد يجب أن يحتذي به ، كما قام المحافظ بتفقد بعض الفصول الدراسية للإطمئنان علي سير العملية التعليمية بالمدرسة ،





كما شهد حفل الإفتتاح وبعض العروض الرياضية وفقرات فنية لكورال المدرسة .





حيث أكد رئيس مجلس الأمناء بأن المدرسة الرسمية للغات حصلت علي المركز الأول في برنامج العباقرة 2019 وكذا الحصول علي الجودة في جميع المراحل التعليمية .





هذا وقد أشارت نرمين شهاب الدين إلي أن إفتتاح المدرسة يأتي ضمن مشروع البنك الأهلي لتطوير البنية التحتية للمدارس الحكومية ورفع كفاءتها وذلك تنفيذًا لإستراتيجية البنك بوصفه راعي التعليم وإستكمالًا لدوره في دعم العملية التعليمية بمختلف المحافظات بما يتماشي مع التوجهات الإستراتيجية للدولة المتمثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .





من جانبه أكد محافظ المنوفية علي حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية ، مقدمًا الشكر لقيادات البنك الأهلي بإعتباره الشريك الاستراتيجي لمؤسسة مصر الخير والذي يستهدف دعم خطط الدولة في التنمية علي أرض المنوفية ، كما قدم الشكر والتهنئة للقائميين علي تلك المدرسة العريقة لفوزهم ببرنامج العباقرة والذي يعد تميزًا ونموذجًا فريدًا في العلم والمعرفة والذي يقدمه الإعلامي عصام يوسف .





حضر الإفتتاح الدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم والدكتور علي فتحي رئيس قطاع المشروعات المتكاملة والمهندس تامر حسن رئيس القطاع الهندسي بمؤسسة مصر الخير ولفيف من قيادات البنك الأهلي المصري .