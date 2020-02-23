رفع 6 آلاف طن قمامة ومخلفات بناء وإزالة 516 حالة إشغالات في الفيوم

أعلنت محافظة الفيوم عن رفع 6422 طن قمامة، وإزالة 516 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1634 كشاف إنارة، في حملات للنظافة ورفع الإشغالات خلال الأسبوع الماضى بمراكز الفيوم وسنورس وأبشواى.





وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.





وأوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنفيذ 15 حملة مكبرة للنظافة خلال الأسبوع الماضى، شملت مدينة الفيوم وقرى دسيا، والعدوة، واللاهون، وسيلا، والزاوية، وكفور النيل، وحى زهراء دمو، والحى المتميز، أسفرت عن رفع 2250 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 230 حالة إشغالات متنوعة لعوائق حديدية وإعلانات مخالفة، وكذا تركيب وصيانة 609 كشاف إنارة بنواحى المركز، بالإضافة إلى غرس 200 شجرة بطرق وشوارع المركز، وإنشاء وتطوير وصيانة 7 ميادين.









وكشف مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى، عن تنظيم 4 حملات مكبرة للنظافة خلال الأسبوع الماضى تمكنت من رفع 1855 طن قمامة وأتربة ومخلفات مبانى، وإزالة 58 حالة إشغالات متنوعة لعوائق حديدية وإعلانات مخالفة، كما تم صيانة 673 كشاف إنارة، فضلًا عن تجميل وتطوير 3 ميادين بنواحى المركز، وغرس 73 شجرة زينة.



