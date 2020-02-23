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محافظات

نائب محافظ بورسعيد ووفد أسوان يتفقدان إدارات ديوان عام المحافظة

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:55 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أجرى المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ،يرافقه دكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان وأعضاء  وفد  محافظة أسوان  جولة تفقدية، فى إطار زيارة وفد أسوان لمحافظة بورسعيد .

وذلك للوقوف ميدانيا على تجربة التحول الرقمى ببورسعيد والخدمات الرقمية المقدمة للمواطن ، والإجراءات المتبعة فى هذا الشأن ، وذلك تمهيدا لتطبيق المنظومة الرقمية بمحافظة أسوان .

وبدأت الجولة بتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين ، حيث استمع الوفد لشرح عن كيفية التواصل مع المواطنين وانجاز الأعمال ومعدلات التغيير التى شهدتها المراكز التكنولوجية فى ظل التحول الرقمى ، وكذلك قام الوفد بتفقد البوابة الإلكترونية لمحافظة بورسعيد ، والاستماع لشرح تفصيلى عن كيفية العمل داخل الأقسام المختلفة للإدارة ، وكذلك متابعة سير العمل داخل إدارة التحول الرقمى الجديدة ، والتعرف على النظام الرقمى الجديد وكيفية ربط الإدارات المختلفة ببعضها البعض ، وأشاد الوفد بالنظم الإلكترونية المتطورة داخل إدارات الديوان العام وكيفية الربط والتواصل الفعال بينهم بمايساهم فى إنجاز الأعمال بأكثر دقة وسرعة ، وتوفر وقت المواطن ومجهوداته .

كما شملت الجولة تفقد مركز العمليات لإدارة الأزمات والكوارث والذى يعمل على مدار ٢٤ ساعة والاستماع لشرح تفصيلى عن كيفية التواصل والربط بين مركز العمليات ببورسعيد والوزارات المختلفة وكذلك الأحياء وسرعة الاستجابة للطوارىء والأزمات فى حينها وكيفية التنسيق الذى يتم مركز العمليات والجهات المعنية المختلفة .

وذلك فى إطار التحول التكنولوجى الذى يتم بمختلف مجالات المحافظة ، وكذلك تم عرض بريزينتش من إدارة التحول الرقمى بالمحافظة يوضح الجوانب المختلفة للمنظومة الرقمية الجديدة وكيفية العمل بداخلها ومميزاتها فى إطار نقل الخبرات  بين المحافظتين .
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