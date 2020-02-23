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محافظات

إزالة 26 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة في البحيرة.. صور

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:55 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.


وشدد المحافظ علي ضرورة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب وتأكيدا لهيبة الدولة .


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وفى إطار ذلك نفذت الوحدات المحلية بمراكز "ايتاي البارود - كفر الدوار - بدر" عدة حملات  ضمن الموجة 15 لإزالة التعديات  وذلك  بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وبتأمين بقوة من الشرطة حيث أسفرت الحملات عن إزالة  ١١ حالة تعدي علي أراضي تابعة للإصلاح الزراعي بنطاق قرية سيدي غازي بكفر الدوار بمساحة ١١٠٠ م٢ وتنفيذ ١٤ قرار إزالة على حرم الصرف بقرية العيون بايتاي البارود بمساحة ٥٥٠ متر.


كما تمكنت الحملات من إيقاف أعمال صب دور أرضي بدون ترخيص على مساحة ١٢٠م٢ والتحفظ على المعدات بقرية أحمد عرابي بمركز بدر.

إزالة 26 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة في البحيرة.. صور
إزالة 26 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة في البحيرة.. صور
إزالة 26 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة في البحيرة.. صور
إزالة 26 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة في البحيرة.. صور
إزالة 26 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة في البحيرة.. صور
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