إزالة 659 حالة تعديات على أراضي أملاك الدولة في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار العمل في الموجة الـ 15 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة،"والتي بدأت في الثاني من نوفمبر الحالي وتستمر على مدار شهر كامل".





وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة،في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.





وصرح المحافظ،أنه "تم أمس السبت"إزالة 10 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 150 متر من أراضي أملاك الدولة تابعة لهيئة السكة الحديد بمدينة اهناسيا،ليصل بذلك إجمالى العدد الإجمالي للحالات التي تمت إزالتها "حتى الآن "إلى 659 حالة،مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية؛لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.





كما أشار المحافظ إلى أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة،مشددا على ضرورة استثمار موجات حملات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة.

اقرأ أيضا:

لكل اسم حكاية.. الحفرة الزرقاء بـ دهب مغامرة الموت وبوابة جينيس للغطاسين