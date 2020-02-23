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فن

أخبار الفن.. محامي عمرو دياب وعمرو مصطفى يهاجمان محمد رمضان.. حسين الجسمي ينقذ أحلام من السقوط

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:15 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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شروق ابراهيم
نشر موقع صدى البلد ، العديد من الأخبار الهامة، الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


تعرضت الفنانة الإماراتية أحلام لموقف محرج خلال تواجدها في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون بسبب تعثرها، حيث كادت أن تسقط لولا تدخل مواطنها حسين الجسمي.

رد المحامي أشرف عبد العزيز، محامي الفنان عمرو دياب، على اتهام محمد رمضان له، خلال ظهوره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة مساء" الذي عرض أمس، السبت، بالوقوف وراء حملة الطيار أشرف أبو اليسر ضده.



نشر المصور الشهير خالد فضة صورا للفنانة التونسية درة من أحدث جلسة تصوير لها بعدسته الخاصة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

أعلن المتحدث الإعلامي للمخرج الأمريكي الشهير كوينتن تارانتينو عن استقبال مولوده الأول من زوجته دانيلا تارانتينو أمس السبت.

هاجم الملحن عمرو مصطفى الفنان محمد رمضان من خلال رسالة شديدة اللهجة وجهها له  عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

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