تفعيل رقم واتس آب لتلقى شكاوى تراكمات القمامة في الفيوم

تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، اليوم الأحد، عددًا من إدارات ديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العمل بها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبحث آليات تطويرها وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والرد عليها.





وتفقد نائب المحافظ سير العمل بإدارات خدمة المواطنين ومنظومة الشكاوى الحكومية والبوابة الاليكترونية، موجهًا بربط جميع الجهات بالديوان العام على منظومة الشكاوى، وتخصيص مكان لائق لاستقبال المواطنين، مؤكدًا على أهمية تطوير منظومة خدمة المواطنين وربطها بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة للعمل على تذليل العقبات أمام الاستجابة لحل مشكلات المواطنين، والعمل بشكل جديد فى التواصل مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وحل كافة المشكلات فى أقل وقت ممكن.









وأكد "عماد" على العاملين بإدارة خدمة المواطنين سرعة الاستجابة للشكاوى وتقليل زمن الرد عليها، مشيرًا الى تفعيل رقم "واتس آب" لتلقى شكاوى المواطنين بشأن أماكن تجمع القمامة لتكليف المسئولين المختصين بسرعة رفعها أولًا بأول.



