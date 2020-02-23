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حوادث

هرب من أعلى سور المدرسة.. مصرع طالب صدمته سيارة بأسيوط

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:15 م
جثة
جثة
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إيهاب عمر
لقي طالب بالصف الأول الإعدادى مصرعه، بعد أن قام بالقفز من أعلى سور مدرسة جلال النجار الإعدادية المشتركة، واصطدمت به سيارة بمركز ديروط بأسيوط.

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كانت مديرية أمن أسيوط، تلقت إخطارا من مديرية التربية والتعليم، يفيد بأنه أثناء اليوم الدراسي بمدرسة جلال النجار الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة ديروط التعليم، قفز الطالب "يوسف ح ر"، بالصف الأول الإعدادي، من أعلى سور المدرسة ظهير اليوم ما أدى لاصطدامه بسيارة مارة بالطريق، ووفاته في الحال.
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