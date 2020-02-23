هرب من أعلى سور المدرسة.. مصرع طالب صدمته سيارة بأسيوط

لقي طالب بالصف الأول الإعدادى مصرعه، بعد أن قام بالقفز من أعلى سور مدرسة جلال النجار الإعدادية المشتركة، واصطدمت به سيارة بمركز ديروط بأسيوط.





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كانت مديرية أمن أسيوط، تلقت إخطارا من مديرية التربية والتعليم، يفيد بأنه أثناء اليوم الدراسي بمدرسة جلال النجار الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة ديروط التعليم، قفز الطالب "يوسف ح ر"، بالصف الأول الإعدادي، من أعلى سور المدرسة ظهير اليوم ما أدى لاصطدامه بسيارة مارة بالطريق، ووفاته في الحال.