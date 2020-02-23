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ولاية تسجل 51 جريمة قتل خلال يومين .. شاهد

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:59 م
ضحية
ضحية
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو عن تفاصيل  تسجيل أكثر من 50 جريمة قتل في ولاية سيارا البرازيلية

وقد سجّلت ولاية سيارا شمال شرق البرازيلية 51 جريمة قتل خلال يومين أي أكثر بخمس مرات من المتوسط اليومي، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية. 

ويأتي ذلك في وقت نفذ أفراد من الشرطة العسكرية عصيانًا، بعد فشل مفاوضات لزيادة أجورهم.

ووقعت كل جرائم القتل بين الأربعاء والجمعة صباحا، وهي تزيد بأكثر من خمس مرات عن متوسط جرائم القتل اليومية، وهي ست جرائم وفق ما أوضحت "أجنسيا برازيل" نقلا عن مسؤولين أمنيين في هذه الولاية.


وقررت حكومة الرئيس جايير بولسونارو إرسال قوات عسكرية والحرس الوطني، لتعزيز الأمن في سيارا  أول أمس الجمعة ووصف بولسونارو الأمر بالخطير، قائلا إنه إذا كانت البلاد في حالة حرب مدن، فإنه ينبغي إرسال أشخاص لحل المشكلة.

وأصيب السناتور سيد جوميز من يسار الوسط الأربعاء بطلقات نارية، لدى محاولته فك خط اعتصام لضباط الشرطة في سوبرال، وهي مدينة تبعد 230 كيلومترا عن فورتاليزا عاصمة هذه الولاية، ووصفت حالته مستقرة.

ويخضع حاليا أكثر من 300 شرطي للتحقيق أو لإجراءات تأديبية، لاتهامهم بالمشاركة في أعمال تخريب في الولاية، وفقا لمصادر صحفية .
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