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محافظات

بالأسماء.. محافظ بني سويف يصدر قرارا بتعيين 7 بوظيفة "معلم" بعد حصولهم على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:58 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قرارا بشأن الموافقة على تعيبن 7من المعلمين المساعدين بـ "وظيفة معلم"،وذلك بعد حصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمراحل التعليمية بمديرية التربية والتعليم ببني سويف،وذلك بناء على مذكرة الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة،ووفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007،وتعديلاته ولائحته التنفيذية،وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016،وبناءً على قرار وزارة التربية والتعليم رقم 350 لسنة 2019 الصادر في هذا الشأن.


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حيث شمل القرار تعيين كل من:خلف سعد حفنى حسن معلم لغة عربية ابتدائي،إسراء أحمد عبد الفتاح محمد معلم لغة إنجليزية ابتدائي، محمود عبد التواب جمعة محمد معلم لغة إنجليزية ابتدائي،محمود محمد أحمد عبد العليم معلم تربية رياضية ابتدائي، سعودي رمضان عبد الوهاب محمد معلم دراسات اجتماعية إعدادي،زينب سيد حسين حبيب معلم علوم ابتدائي،عصام محمد محمود  حسن معلم حاسب آلى إعدادي / ثانوي.

كما تضمن قرار المحافظ "الذي صدر برقم 385 لسنة 2020 "منح المذكورين بدل الاعتماد المقرر قانوناَ،وذلك اعتبارًا من بداية الشهرالتالي لصدور هذا القرار،مع تكليف مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة إجراءات التعيين للمذكورين طبقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

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