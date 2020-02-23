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تعليم

رئيس جامعة الزقازيق يفتتح معرض التسوق

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:18 م
رئيس جامعة الزقازيق
رئيس جامعة الزقازيق يفتتح معرض التسوق تحت شعار "حياة كريمة ل
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محمد الطحاوي
افتتح الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق معرض التسوق تحت شعار "حياة كريمة لكل مواطن"، والمقرر استمراره حتى 30 مارس 2020 ضمن فعاليات "مهرجان البيئة السابع عشر" بحضور الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.



تفقد "شعلان" أجنحة المعرض مثنيًا على التنظيم والمنتجات المعروضة من ملابس ومشغولات يدوية ومنتجات زراعية ومنتجات ألبان وكتب، والتي يتم بيعها بأسعار رمزية ومخفضة للطلاب.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تسعى لإقامة المعارض بهدف تسويق منتجات الطلاب بمختلف الكليات وتحفيزهم على الاستمرار في الإنتاج والإبداع.

وأثناء جولته بالمعرض التقي رئيس الجامعة بالطلاب المشاركين بالمعرض وأدار حوارًا مفتوحًا معهم لتشجيعهم على ضرورة اكتساب مهارات جديدة ومتطورة لتساعدهم على خلق فرص عمل حقيقة والدخول إلى سوق العمل.

جدير بالذكر أن المعرض شارك به طلاب كليات الزراعة، التربية النوعية، الطفولة المبكرة، وجامعة الطفل، بالإضافة إلى مشاركة 15 شركة من مشروعات الشباب بالقطاع الخاص.
رئيس جامعة الزقازيق يفتتح معرض التسوق
رئيس جامعة الزقازيق يفتتح معرض التسوق
رئيس جامعة الزقازيق يفتتح معرض التسوق
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