تنمروا عليها.. فتاة تتعرض للضرب بسبب دفاعها عن صديقتها الصينية.. صور





ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن السيدة ميرا سولناكي تعرضت لموقف محرج انتهى بالضرب من قبل أحد الرجال البريطانيين أثناء عيد ميلادها.





قالت السيدة ميرا إنها تعرضت للضرب بسبب دفاعها عن صديقتها الصينية بسبب تنمر بعض الأشخاص في المطعم الذي كانت تقيم عيد ميلادها به، حيث شعرت بالتعاطف مع صديقتها عندما بدأوا بالسخرية منها والتعامل معها بطريقة سخيفة.





وعبرت عن انزعاجها الشديد بسبب تنمر الحاضرين من صديقتها الصينية ونعتها بحاملة الفيروسات ويجب الابتعاد عنها.

بسبب تزايد انتشار فيروس كورونا أصبح البعض يتعامل مع الصينيين ومواطني شرق آسيا بعنصرية شديدة فأصبحوا منبوذين داخل المجتمعات وينظر لهم البعض على أنهم حاملين للفيروسات.