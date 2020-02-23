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فن

نانسي عجرم وتامر حسني يشاركان في حفل بالشيخ زايد

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:58 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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شيرى نبيل
يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل غنائي بالشيخ زايد، بمشاركة النجمة اللبنانية نانسى عجرم والفنان أحمد عصام، يوم الجمعة الموافق 28 فبراير الحالي.

ومن المقرر أن يقدم "تامر"، خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه منها: "ناسيني ليه، لولاك حبيبي، كفاياك أعذار، يا مالي عيني"، بالإضافة إلى أغانى ألبومه الأخير "عيش بشوقك".

وتواصل الفنانة نانسي عجرم، المشاركة في فعاليات برنامج "ذا فويس كيدز"، وتستعد للظهور في البرنامج فور انتهاء مرحلة الصوت، والتي تم تسجيل حلقاتها بالفعل.

و تتجاهل نانسي عجرم الهجوم على زوجها فادي الهاشم بعد خضوعه لأول جلسة محاكمة في قضية قتله للسوري محمد حسن الموسى.
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