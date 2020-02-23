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اقتصاد

حجز 50٪ من شقق دار مصر في أقل من 3 ساعات‎

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:22 م
دار مصر
دار مصر
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آمنة عبدالعظيم
بدأت وزارة الإسكان، اليوم الأحد، في استقبال طلبات الحجز الإلكتروني لشقق "دار مصر" للإسكان المتوسط، للدورين الأرضي والأخير فقط في 8 مدن جديدة، حيث طرحت الوزارة 2710 شقة كاملة التشطيبات بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترا مربعا.

وخلال أول 3 ساعات من بدء الحجز الإلكتروني تم تسجيل الحجز ل 1400 شقة من أصل 2710 وحدة بواقع 52٪ تقريبا من الوحدات.

ومن المقرر أن يستمر الحجز الإلكتروني حتى يوم 27 فبراير الجاري، حيث تم طرح الشقق في مدن: (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - العاشر من رمضان - بدر - السادات - 15 مايو- العبور- برج العرب الجديدة).

والتسجيل متاح للحاجزين الذين قاموا بسداد مقدمات الحجز في الحساب المخصص لذلك ببنك الإسكان والتعمير بداية الشهر الجاري، وكذا الرسوم الإدارية المقررة من الوزارة.
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