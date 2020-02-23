تحصين 72 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن ،والتي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية "بداية من فبراير الحالى وتستمر لمدة شهر كامل"،طبقا لخطة التحصين التي أعدتها مديرية الطب البيطري،وتستهدف تغطية كافة مراكز ومدن المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة.





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حيث تبين من التقرير الذي أعده الدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها"خلال الفترة من 1 إلى 22 فبرايرالجاري"،قد وصل إلى 72 ألف و832 بواقع: 66034 رأس من الأبقار،و6798رأس من الأغنام ،وذلك ،فيما تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى ومراكز المحافظة.





جدير بالذكر أن محافظ بني سويف قد أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية على مستوى المدن والقرى بالتواصل المباشر ،وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن،التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لانجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.