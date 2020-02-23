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تعليم

الثلاثاء المقبل.. قناة السويس بين الماضي والحاضر والمستقبل ندوة بآداب عين شمس

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:58 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
تنظم كلية الآداب جامعة عين شمس ندوة بعنوان : "قناة السويس بين الماضي والحاضر والمستقبل " احتفالًا بمرور 150 عام على انشائها وذلك يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020 الساعة 11 صباحًا بقاعة مؤتمرات الكلية .

تناقش الندوة عدد من الموضوعات منها : قناة السويس أمن قومي ، الارشاد الملاحي في هيئة قناة السويس ، قناة السويس من محور ملاحي إلى محور لوجيستي عالمي ، قناة السويس في عهد داريوش الكبير.


تستضيف الندوة كل من لواء بحري محمود متولي الخبير العسكري والاستراتيجي مؤسس الصالون البحري المصري ، ربان هشام النعماني كبير مرشدين أول قناة السويس وخبير عمليات انقاذ بحري ، د. محمد على إبراهيم أستاذ الاقتصاد واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .

تقام الندوة تحت رعاية وبحضور د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، د. مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس وإشراف كل من د. ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق ، ود. رانيا فوزي رئيسة قسم اللغات الشرقية.
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