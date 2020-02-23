الثلاثاء المقبل.. قناة السويس بين الماضي والحاضر والمستقبل ندوة بآداب عين شمس

تنظم كلية الآداب جامعة عين شمس ندوة بعنوان : "قناة السويس بين الماضي والحاضر والمستقبل " احتفالًا بمرور 150 عام على انشائها وذلك يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020 الساعة 11 صباحًا بقاعة مؤتمرات الكلية .





تناقش الندوة عدد من الموضوعات منها : قناة السويس أمن قومي ، الارشاد الملاحي في هيئة قناة السويس ، قناة السويس من محور ملاحي إلى محور لوجيستي عالمي ، قناة السويس في عهد داريوش الكبير.









تستضيف الندوة كل من لواء بحري محمود متولي الخبير العسكري والاستراتيجي مؤسس الصالون البحري المصري ، ربان هشام النعماني كبير مرشدين أول قناة السويس وخبير عمليات انقاذ بحري ، د. محمد على إبراهيم أستاذ الاقتصاد واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .



