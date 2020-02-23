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ثقافة

العرض المسرحي "المجانين" بالحديقة الدولية بمدينة نصر

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:58 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث عقد قصر ثقافة الأسمرات ورشة حكى عن أهمية حاسة السمع وأرتباطها بالنطق فهي من أهم الحواس لأنها المتحكمة فى الجسم كله من توازن وتنسيق الحركة وأن أي خلل بالأذن يجعل الإنسان يفقد توازنه ويشعر بالدوار، كما تناولت أسباب ضعف السمع وفقدانه وكيفية الحفاظ عليها، وذلك بحضور رئيس إقليم القاهره الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

 قدم قصر ثقافة مصر الجديدة العرض المسرحي "المجانين" إخراج صفوت صبحي على مسرح الشمس بالحديقة الدولية بمدينة نصر، بينما أقام بيت ثقافة المقاولون معرض كتب ضمن نشاط مكتبة الطفل "كتب سلسلة الفراشة" والمكتبة العامة "كتب عن الفنون".
  
أعد بيت ثقافة نادي هليوليدو مجلة حائط بعنوان الاوركسترا في بلاد العالم، واستضافة نادي أدب قصر المطرية  الشاعرة نادية كيلاني التي تحدثت عن تجربتها الأدبية شعرا ورواية قصص للأطفال والتحولات التي مرت بها في حياتها إلى أن توالت موضوعاتها الأدبية والكتابة للطفل كانت أهم الإبداعات الطيبة المبتكرة، أدار اللقاء الشاعر أحمد حسن عمر، كما قدمت مكتبة sos ورشة حكي لقصة الحيوانات الأليفة، بينما أقامت مكتبة الطفل بقصر ثقافة روض الفرج معرض للكتب العلمية.

نفذ بيت ثقافة المدفعية ورشة تعليم الأطفال التلوين باستخدام الألوان الجواش والأكواريل وتعليم كيفية اختيار المجموعات اللونية المتوافقة، بينما قدم قصر ثقافة عين حلوان لليوم الثالث عرض مسرحية آخر بروفة تأليف موليير وإخراج هاني السيد، العرض يدعو إلى التأني وعدم الأخذ بالمظاهر.
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