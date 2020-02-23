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أخبار البلد

الجامعة العربية تصدر بيانا جديدا بشأن خطة ترامب للسلام

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:55 م
صدى البلد
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ميس رضا
أدانت جامعة الدول العربية، إعلان رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة في جبل أبو غنيم، ومنطقة بيت صفافا، والاعلان عن خطة تهدف لإقامة حي استيطاني على أراضي مطار القدس الدولي "مطار قلنديا".

وأكد الأمين العام المساعد "رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في بيان له اليوم، أن هذا الإعلان يأتي في إطار تواصل وتصاعد العدوان الإسرائيلي على حقوق ووجود الشعب الفلسطيني، وبتشجيع وبرعاية من الإدارة الامريكية وبتوافق مع صفقة القرن التي تنكلا أبسط الحقوق الفلسطينية خاصة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة المستقلة على خط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد أبو علي، رفض الجامعة العربية للصفقة الامريكية الإسرائيلية والتي تطيح بمرجعيات عملية السلام المستندة الى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددا أن هذا المخطط الاستيطاني الاستعماري غير القانوني الذي جاء في إطار الحملة الانتخابية لليمين الإسرائيلي المتطرف القائمة سيؤدي إلى عزل القدس الشرقية عزلا تاما عن الضفة الغربية ويعمل على تكريس نظام الفصل العنصري وخلق المعازل ، وتقوض تواصلها الجغرافي، وتدمر مبدأ حل الدولتين.

وطالب الأمين العام المساعد، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنفاذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2334 لعام 2016، مشيرا أن إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال ) تتعمد الإطاحة بالمنظومة الدولية وخاصة الأمم المتحدة وقراراتها.
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