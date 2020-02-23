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تكنولوجيا

بنظرة متفائلة.. Huawei تقلل من تأثير فيروس كورونا على مبيعات هواتفها

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:00 م
Huawei
Huawei
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شيماء عبد المنعم
أدى تفشي فيروس كورونا إلى إضعاف صناعة الهواتف الذكية، حيث حذرت شركة آبل "Apple"، من حدوث خفض كبير في إيراداتها بسبب عمليات إغلاق المصانع وإغلاق المتاجر التابعة لها، بينما تعد شركة سامسونج "Samsung"، أكبر شركة لتصنيع هواتف أندرويد في العالم، أقل تأثيرا في الوقت الحالي منذ أن نقلت حوالي نصف إنتاجها إلى فيتنام.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "business insider"، قللت شركة هواوي "Huawei"، من تأثير انتشار فيروس كورونا على مبيعات هواتفها الذكية، حيث أن أكبر شركة لتصنيع الهواتف في الصين متفائلة بشأن تأثير الفيروس، والذي أدى تفشيه إلى تراجع صناعة الهواتف الذكية ككل.

وتعتبر "هواوي" ثاني أكبر شركة لتصنيع الهواتف في جميع أنحاء العالم، بعد أن تفوقت على شركة "آبل" من حيث عدد الوحدات المشحونة (سامسونج هي الأكبر).

وقلل المدير التنفيذي في شركة هواوي ريان دينج "Ryan Ding"، من تأثير الفيروس على حظوظ الشركة في بيان أرسله هذا الأسبوع إلى موقع Business Insider، قال فيه: "ما زلنا نجري التقييم اليومي، لكن يمكننا القول إنه خلال الأشهر الثلاثة أو الستة المقبلة، لن يكون هناك تأثير كبير على سلسلة التوريد العالمية".

وأضاف "دينج": "ولكن لا يزال بعض المصانع في مدينة ووهان الواقعة في مقاطعة هوبي لم تستأنف عملها بعد"، ولكنه أوضح أن مصانع "هواوي" في غوانغدونغ، المقاطعة القريبة لهوبي، قد أعيد فتحها الآن.

ووفقا للوضع الحالي، فإن تقييمنا هو أنه لن يكون هناك تأثير كبير على قدرة سلسلة توريدنا وتصنيعنا في المستقبل القريب، وذلك بحسب تصريحات دينج.

وقالت المحللة Carolina Milanesi: "بالنظر إلى مدى اعتماد هواوي وغيرها من العلامات التجارية التي تتخذ من الصين مقرا لها على سلسلة توريدها، فإنني أجد صعوبة في تصديق أن العمل عاد كالمعتاد".

وأضافت: "عدم امتلاك هواوي لمصانع في مقاطعة هوبي ليست القضية، بل تكمن المشكلة في عدد الأشخاص الذين سافروا إلى المقاطعة وهم غير قادرين الآن على العودة إلى العمل، بالإضافة إلى حالة إغلاق العديد من المدن التي تنفذ والتي ستؤثر على أداء هواوي".

من جانبه أشار المحلل Thomas Husson من شركة Forrester:  "إلى إن أعمال هواوي قد تتعرض لتراجع أكبر من أعمال شركة آبل، وذلك بالنظر إلى أن الشركة الصينية تمتلك حصة أكبر في السوق الصيني، حيث أثرت إجراءات الحجر الصحي والقيود على سلوك المستهلك".

ويبدو من الصعب تصديق أن مبيعات هواوي لن تتأثر بسبب فيروس كورونا، إذ لدى الشركة وجود أكبر في الصين من شركة آبل، وتمثل الصين أكثر من 50 في المئة من مبيعاتها، وحتى إذا احتوت الصين الفيروس في غضون أسابيع قليلة، فسيستغرق الأمر من شهرين إلى ثلاثة أشهر حتى تعود العمليات إلى طبيعتها.
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