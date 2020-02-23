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مرأة

بـ فستان ستان مكشوف.. نسرين طافش تحتفل بـ 7 ملايين متابع لها على إنستجرام.. شاهد

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:58 م
صدى البلد
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رنا عصمت
شاركت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، احتفالًا بوصولها إلى 7 ملايين متابع على إنستجرام.

وظهرت نسرين طافش بإطلالة جريئة بارتداء فستان باللون الفوشيا مكشوف الصدر والاكتاف ، من القماش الستان مع قصة ذيل السمك .

واعتمدت على وضع ميكب خفيف على وجهها ومتناسق مع لون بشرتها لإبراز جمالها مع أحمر الشفاه. 

وشاركت "طافش" في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.
بـ فستان ستان مكشوف.. نسرين طافش تحتفل بـ 7 ملايين متابع لها على إنستجرام.. شاهد
بـ فستان ستان مكشوف.. نسرين طافش تحتفل بـ 7 ملايين متابع لها على إنستجرام.. شاهد
بـ فستان ستان مكشوف.. نسرين طافش تحتفل بـ 7 ملايين متابع لها على إنستجرام.. شاهد
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