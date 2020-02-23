مجموعة العمل المالي تدرج إيران بالقائمة السوداء لهذا السبب.. فيديو





عرضت فضائية الآن تقريرأ عن تفاصيل إدراج إيران على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي .





وقد قررت مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إعادة إيران إلى اللائحة السوداء بعد أربع سنوات من التعليق عقب تنفيذ الاتفاق النووي .





جاء هذا القرار بعد أن فشلت إيران في الامتثال لمعايير التمويل الدولية لمكافحة الإرهاب، وهي خطوة من شأنها تعميق عزلة البلاد عن الأسواق المالية.





وكانت مجموعة العمل المالي وهي هيئة حكومية دولية تحارب غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتخذ من باريس مقرًا لها، وجهت تحذيرات لحث طهران على سن قوانين ضد تمويل الإرهاب.



