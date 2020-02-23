انطلاق دوري كرة القدم الخماسية بجامعة الإسكندرية.. صور

أطلق الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأحد، إشارة بدء فعاليات الدورة الرياضية لخماسى كرة القدم، والذي يستمر على مدار 4 أيام على ملاعب استاد الجامعة.

ويأتي الدوري الرياضي لخماسى كرة القدم ضمن فعاليات مبادرة "إسكندرية بلا إدمان" بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعى والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.





من جانبه، قال نائب رئيس جامعة الإسكندرية خلال الافتتاح إن الجامعة تولى ملف الإدمان أهمية كبيرة لما يمثله من خطر كبير على شباب مصر حيث تعقد الجامعة عدد من الندوات للتوعية بتلك المخاطر وأضرارها على الشباب والمجتمع.





حضر الافتتاح عدد من قيادات وزارة التضامن ووكلاء الكليات ومسئولى رعاية الشباب بالجامعة، وبمشاركة 40 طالبا وطالبة من كليات الجامعة المختلفة.