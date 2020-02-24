بيزنس وتجارة نصب الإقامات فى مناقشات عربية النواب.. ووزيرالقوى العاملة يؤكد: كرامة العامل المصرى خط أحمر في دول العالم..والوزارة تولي اهتماما كبيرا بملف التدريب المهني

وزير القوى العاملة:

وضعنا حدًا أدنى لمرتب العامل المصري في الخارج

خفض عدد مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج

الوزارة تولي اهتماما كبيرا بملف التدريب المهني





عقدت لجنة الشئون العربية، اجتماعا أمس الأحد، برئاسة النائب أحمد رسلان رئيس اللجنة، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، والنائب أحمد فؤاد أباظة وكيل اللجنة، لمناقشة 3 طلبات مقدمة من النواب غادة عجمي، وسلامة الرقيعي، وحمدي عبد الوهاب، حول تجارة الإقامات في عمليات نصب علي العمالة المصرية بالخارج، وكيفية تأمين التعاقدات التي تتم من خلال وزارة القوى العاملة مع العمالة المصرية التي تطلبها الدول العربية، والإجراءات التي تتبع لمتابعة تلك العمالة والحفاظ علي حقوقها، وفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية بعد اتجاه بع الدول العربية إلي تقليص العمالة الخارجية والاستعاضة عنها بعمالة من نفس تلك الدول.





وأوصت اللجنة في ختام مناقشتها طلبات الإحاطة، بأهمية مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة القوي العاملة في الدول التي يتواجد بها عمالة مصرية دعما للوزارة وما فيه مصلحة الوطن.





في بداية رده على طلبات الإحاطة وجه وزير القوى العاملة شكره وتقديره للجنة رئيسا وأعضاء علي اتاحة الفرصة لعرض دور مكاتب التمثيل العمالي، مؤكدا أن كرامة العامل المصرى خط أحمر في أي دولة في العالم ولن يُسمح لأحد بتخطيه، مضيفا: "العامل فى الخارج أولى مننا بالرعاية، ولذلك وجهنا المستشارين العماليين كلا فى البلد التى يعمل بها، أن يكون هناك تواصل وقناة مفتوحة مع العمالة المصرية".





وأضاف سعفان، في رده على طلبات الإحاطة حول حقوق العمالة المصرية في الخارج، أن الوزارة وضعت حدًا أدنى لمرتب العامل المصري في الخارج؛ نتيجة لتدني الأجور في بعض الدول، مشيرًا إلى أن الوزارة تشدد على ضرورة أن تكون العقود التي يتم الاتفاق عليها ما بين العامل، وجهة العمل في الخارج، متضمنة هذا الحد الأدنى.





وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن المشكلة الحقيقية هي عمل العامل المصري في المشروعات الصغيرة في بعض البلدان؛ لأنها تضع شروطًا وأجورًا لا تليق بالإنسان العامل، كاشفًا أن الوزارة أصدرت تعليماتها لمكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بوقف استقدام العمالة المصرية لأصحاب المشاريع الصغيرة حتى يتم وضع آليه لحفظ حقوق العمال ، فضلا عن تشديد الإجراءات الرقابية على شركات إلحاق العمالة المرخص لها لضمان سلامة تعاقداتهم وحقوقهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف منها.





ونوه الوزير إلى أن الوزارة قامت بالنشر في جميع وسائل الإعلام لتحذير العمالة المصرية الراغبة فى السفر والعمل فى دول الخليج من مغبة الوقوع فى براثن النصب وتجار الإقامات.





ولفت الوزير إلى أن الوزارة وضعت آليات للحفاظ على حقوق العامل المصري بالخارج لضمان حقوقه في المشروعات الصغيرة، وذلك من خلال "بوليصة التأمين" كضمان أساسي بها العديد من حقوق العامل.





وكشف الوزير عن أنه تم خفض عدد مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج ، وذلك مع أهمية هذه المكاتب، مشيرا إلي أن أولي مهام هذه المكاتب تتركز في الحفاظ على العمالة الموجودة بهذه الدول من خلال حل مشاكلهم ومتابعة شكواهم أولا بأول والعمل على حلها، والحصول علي مستحقاتهم فى إطار الطرق الودية أو عن طريق القضاء فى حالة تعذر تسويتها وديًا لحفظ حقوق العمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال.





وأكد أن هذه المكاتب تقوم بتوفير فرص عمل جديدة للعمالة المصرية باعتماد عقود عمل فى دولة العمل بشروط ومزايا أفضل من الحالية، بالإضافة إلي عمل لقاءات أسبوعية مع الجالية المصرية وأبنائهم للتواصل المستمر فى أبناء الجيلين الثانى والثالث فى المناسبات المختلفة.





وأكد أيضا أن الوزارة تولي إهتمام كبير بملف التدريب المهني، لاسيما ووعدنا للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عيد العمال الماضي بأن يتم تدريب العاملة المصرية على أعلى مستوى وفي كافة التخصصات وأن يكون هناك نهضة في هذا المجال، لافتًا إلي سعي الوزارة لتأهيل الأيدي العاملة المصرية بقوه لأحتياجات سوق العمل.

وقال سعفان، إنه تم تطوير 14 مركز تدريب من أصل 38 مركز بمختلف المحافظات، بالإضافة إلي 14 وحدة متنقلة، مشيرًا إلي أن هذه الوحدات حققت نجاحا وصدى كبيرًا لدى الشباب المتدرب الراغب في الالتحاق بسوق العمل سواء الداخلي أو الخارجي.





واضاف وزير القوي العاملة، أن الوزارة تعمل على توفير الموارد ذاتيا لتطوير مراكز التدريب والوحدات المتنقلة لعدم تحميل موازنة الدولة بأي أعباء.

ومن جانبه، أشاد رئيس لجنة الشئون العربية النائب أحمد رسلان بدور الوزارة في الحفاظ على حقوق العاملة المصرية، مؤكدا أنها تعمل بآليات جديدة وتسعى إلى تحقيق المزيد من الانضباط، كذلك أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل اللجنة بدور الوزير في تطوير العمل داخل الوزارة بما يحقق كفاءه العاملين.