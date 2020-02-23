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أخبار البلد

احتفالية خاصة بأول رحلة لطائرة مصر للطيران الجديدة في مطار كازابلانكا.. شاهد

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:10 م
طائرة مصر للطيران
طائرة مصر للطيران A320neo
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نورهان خفاجي

استقبل مطار كازابلانكا الدولي، أول رحلة لطائرة مصر للطيران الجديدة من طراز إيرباص A320Neo، قادمة من القاهرة، وسط احتفال خاص في مطار المملكة المغربية.


وأعدت سلطات مطار كازابلانكا، الاحتفالية الخاصة ببروتوكول رش المياه على جسد الطائرة فور وصولها المطار احتفالًا بتشغيل هذا الطراز الجديد المنضم إلى أسطول مصر للطيران.


فيما حرص طاقم الضيافة الجوية على متن طائرة مصر للطيران، على توزيع الورود والشيكولاتة على ركاب الرحلة احتفالا بالطائرة الجديدة، وأعرب المسافرون والسائحون عن سعادتهم بهذه اللفتة، كما أشادوا بإمكانيات الطائرة الجديدة.


طائرة مصر للطيران الجديدة الإيرباص A320Neo توفر مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالإنترنت وخاصية الـ Live TV التي تتيح مشاهدة العديد من القنوات الإخبارية والرياضية وغيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، ويوجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء علي درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية.


وتتمتع عائلة A320neo بهيكل عريض يعد الأوسع ضمن فئته، وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كلّ مقعد. هذا وتمتاز A320neo بمستوياتٍ منخفضة من الانبعاثات، فضلًا عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق،  فضلًا عن تصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين بسعة مقعدية 142 مقعدًا بواقع 16 مقعدا في درجة رجال الأعمال  و126 مقعدًا في الدرجة السياحية.

احتفالية خاصة بأول رحلة لطائرة مصر للطيران الجديدة في مطار كازابلانكا.. شاهد
احتفالية خاصة بأول رحلة لطائرة مصر للطيران الجديدة في مطار كازابلانكا.. شاهد
احتفالية خاصة بأول رحلة لطائرة مصر للطيران الجديدة في مطار كازابلانكا.. شاهد
احتفالية خاصة بأول رحلة لطائرة مصر للطيران الجديدة في مطار كازابلانكا.. شاهد
احتفالية خاصة بأول رحلة لطائرة مصر للطيران الجديدة في مطار كازابلانكا.. شاهد
احتفالية خاصة بأول رحلة لطائرة مصر للطيران الجديدة في مطار كازابلانكا.. شاهد
احتفالية خاصة بأول رحلة لطائرة مصر للطيران الجديدة في مطار كازابلانكا.. شاهد
احتفالية خاصة بأول رحلة لطائرة مصر للطيران الجديدة في مطار كازابلانكا.. شاهد
احتفالية خاصة بأول رحلة لطائرة مصر للطيران الجديدة في مطار كازابلانكا.. شاهد
احتفالية خاصة بأول رحلة لطائرة مصر للطيران الجديدة في مطار كازابلانكا.. شاهد
احتفالية خاصة بأول رحلة لطائرة مصر للطيران الجديدة في مطار كازابلانكا.. شاهد
احتفالية خاصة بأول رحلة لطائرة مصر للطيران الجديدة في مطار كازابلانكا.. شاهد
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