الزمالك ينهي إجراءات فندق إقامة الفريق استعدادا لمباراة القمة أمام الأهلي





ويخوض الفريق حاليًا مرانه استعدادًا لمواجهة الأهلى غدًا، الاثنين، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، والذى سيقام باستاد القاهرة الدولى. ومن المقرر أن يتوجه فريق الزمالك عقب مرانه لدخول معسكر مغلق استعدادا للقمة التى يتمسك مسؤولو اتحاد الكرة بإقامتها فى موعدها، بينما ينتظر جهاز الزمالك القرار النهائى من مرتضى منصور رئيس النادى.





وتم الانتهاء من إجراءات حجز فندق الفريق تمهيدًا لدخول معسكر مغلق عقب مران اليوم، خاصة أنه حتى الآن لم يصل للفريق أية مستجدات بشأن تعديلات فى موعد القمة، وأخطر الجهاز اللاعبين قبل المران اليوم بدخول معسكر القمة.





وعقد الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادى، استعدادا لمواجهة الأهلى ووجه الجهاز الفنى للفريق التحية للاعبين على الجهد المبذول خلال الفترة الأخيرة والتى تكللت بحصد بطولتين.





وشدد الجهاز الفني على اللاعبين بضرورة مواصلة العمل الجاد من أجل القادم نظرا للفترة المقبلة المهمة فى مشوار الفريق.

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قيام الجهاز الإداري بإنهاء إجراءات حجز فندق إقامة الفريق استعدادا لدخول في معسكر مباراة قمة الدورى.