ضبط 4897 عبوة أدوية و1400 كيلو مخللات و1200 عبوة معسل ومستلزمات أدوية بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم من ضبط 4897 عوبة أدوية وأقراص مجهولة و1400 كيلو مخللات فاسده قبل بيعها للجمهور بمركزي زفتي والمحلة وذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي والرقابة على الأسواق على مستوي المحافظة .

وكان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط 4480 عبوة ادوية بشرية عبارة عن 469 عبوة أدوية مخدرة "نالوفين" وميراثينك وفنتانيل هاملين ونوبيل وبثيدين، و480 قرص محظور تداوله خارج المستشفيات الحكومية عبارة عن ميزو بروست وميزوتال و3531عبوة أدوية طبية محظوره تداولها خارج الصيدليات، داخل محل مستلزمات طبية خلف مركز القلب بالمحلة ملك "عبد الله.ع.ه." 34 سنة، فى المحضر 1989جنح قسم أول المحلة .

كما ضبط 1500 كيلو مخللات غير صالحة للاستهلاك بمصنع مخللات بدون ترخيص بقرية ميت الرخا مركز زفتى، ملك "امجد.ا.ع" 32 سنة، فى المحضر 2262 جنح مركز زفتى، كما ضبط 1400كيلو مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمصنع مخللات بدون ترخيص بقرية ميت الرخا مركز زفتى، ملك "محمود.ا.ا" 38 سنة فى المحضر 2225 جنح مركز زفتى .

ضبط 9734 عبوة مستلزمات طبية" امبولات سحب عينات" منتهية الصلاحية داخل محل لبيع المستلزمات الطبية بشارع تيكية المنشاوى ثان طنطا ملك "رمضان.ا.ر.س" 35سنة، فى المحضر 5475 جنح قسم ثان طنطا.

كما ضبط 1600 كيلو ملح متحجر غير صالح للاستهلاك الآدمى، بمصنع رنجة بدون ترخيص بعزبة شوبر دائرة مركز كفر الزيات ملك "باسم.س.ع" 40 سنة ، مقيم كفر ديما مركز كفر الزيات، فى المحضر 4752 جنح مركز كفر الزيات.

كما ضبط 4 أطنان أعلاف غير صالحة للاستهلاك الحيوانى، بمصنع أعلاف بدون ترخيص بقرية العامرية مركز المحلة ملك "عاطف.ع.ا" 34 سنة فى المحضر 11672جنح مركز المحلة، وضبط 1200عبوة معسل غير مطابقة للمواصفات القياسية بمخزن معسل بدون ترخيص بقرية منشأة الأوقاف مركز طنطا، ملك "محمد.ي.م" 40 سنة فى المحضر 4362 جنح مركز طنطا وأخطرت النيابات المختصه للتحقيق فى الوقائع المشار اليها .