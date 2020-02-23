أحمد الوسيمي يفوز بمنصب نائب أول رئيس غرفة القاهرة بالتزكية

اختار مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوسيمي عضو مجلس الادارة لمنصب النائب الأول بهيئة مكتب الغرفة.





جاء ذلك اليوم الأحد خلال جلسة الإجراءات التي عقدها المجلس لاستكمال المنصب الخالي في هيئة مكتب غرفة القاهرة.





واختار مجلس إدارة غرفة القاهرة أحمد الوسيمي بالتزكية ودون اللجوء إلى صندوق الاقتراع السري وهو ما فسره أعضاء مجلس إدارة الغرفة برغبتهم في التنسيق والتعاون والتناغم لتنفيذ خطة مجلس إدارة الغرفة التنموية في دعم المشروعات المختلفة من منتسبي الغرفة التي تنمي وتطور اقتصاد مصر القومي.





وحضر جلسة الإجراءات محمود عبد المجيد المفوض في اختصاصات الغرف التجارية بوزارة التجارة والصناعة.