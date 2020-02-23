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مرأة

تجميد البويضات.. فرصة للأمومة في سن مبكر

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:56 م
تجميد البويضات
تجميد البويضات
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لمياء الياسين
تجميد البويضات يعد فرصة للكثيرمن السيدات للحمل فى وقت مبكر لكن هل يصلح للكثير منهن إليك كل مالا تعرفينه عن تجميد البويضات:

أكد الدكتور محمد منير إستشارى أمراض النساء والتوليد أنه يتم حقن السيدة التي ترغب في تجميد البويضات بمنشط للبويضات وبعد ذلك يتم سحبها وتجميدها. 

لفت إلى أن تجميد البويضات يصلح عند تأخر سن الزواج وعدم القدرة على الإنجاب عند الزواج بعد سن 35 عامًا. 

لفت إستشارى أمراض النساء إلى أن هناك أسباب أخرى للجوء إلى تجميد البويضات وهى فى حالات الإصابة بأمراض قد تسبب العقم فى عمر مبكر. 

إليك كل ما لاتعرفينه عن تجميد البويضات فى الرابط التالى
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