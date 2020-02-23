ضبط 192 طربة حشيش بحوزة عاطل بمدينة أسيوط

تمكن ضباط قسم شرطة ثان أسيوط من ضبط 192 طربة حشيش مخدر بحوزة عاطل داخل سيارة بجوار مزلقان شارع رياض بأسيوط.





تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن قوة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط بقيادة المقدم أحمد ابوبكر رئيس مباحث قسم شرطة ثان أسيوط ، والرائد محمد حمدي ، والرائد معتز جمال معاوني المباحث؛ من ضبط شخص "ح.ع.ح" ـ عاطل ـ ومقيم بمركز أسيوط بحوزته 192طربة حشيش مخدر داخل السيارة رقم ي ج أ 32741 بجوار مزلقان شارع رياض بقسم ثان أسيوط أثناء نقل المواد الخدرة ؛ في إطار مكافحة شتى اوجه الاجرام والقضاء على المخدرات.



