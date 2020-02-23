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حوادث

ضبط 192 طربة حشيش بحوزة عاطل بمدينة أسيوط

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:21 م
المضبوطات
المضبوطات
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إيهاب عمر
تمكن ضباط قسم شرطة ثان أسيوط من ضبط 192 طربة حشيش مخدر بحوزة عاطل داخل سيارة بجوار مزلقان شارع رياض بأسيوط. 

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن قوة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط بقيادة المقدم أحمد ابوبكر رئيس مباحث قسم شرطة ثان أسيوط ، والرائد محمد حمدي ، والرائد معتز جمال معاوني المباحث؛ من ضبط شخص "ح.ع.ح" ـ عاطل ـ ومقيم بمركز أسيوط بحوزته 192طربة حشيش مخدر داخل السيارة رقم ي ج أ 32741 بجوار مزلقان شارع رياض بقسم ثان أسيوط أثناء نقل المواد الخدرة ؛ في إطار مكافحة شتى اوجه الاجرام والقضاء على المخدرات.

تم التحفظ وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر رقم ١٠٧٥ إدارى ثاني أسيوط ٢٠٢٠ بالواقعة، وجاري استكمال الاجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.
ضبط 192 طربة حشيش بحوزة عاطل بمدينة أسيوط
ضبط 192 طربة حشيش بحوزة عاطل بمدينة أسيوط
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