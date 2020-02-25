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سيارات

المنصور للسيارات تطور أعمالها محليا ودوليا ..وحركة ترقيات جديدة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:13 ص
صدى البلد
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اشرف عطية

أجرت شركة المنصور للسيارات حركة ترقيات جديدة داخل الشركة حيث تم ترقية زياد الرفاعي من منصب مدير عام التسويق ومدير التخطيط  إلى منصب مدير عام شركة المنصور للسيارات بدولة العراق. 

 كما قامت الشركة بترقية مدحت عوض – مدير عام مبيعات السيارات الملاكي والمستعملة ليصبح مديرا عاما لقطاع التسويق بجانب منصبه الحالي كمديرا لمبيعات السيارات الملاكي والمستعملة في مصر.

 

وجاءت حركة الترقيات الجديدة من المنصور للسيارات لتعبر عن مدى إهتمام الإدارة العليا وقيادات شركة المنصور للسيارات بدعم الكفاءات داخل الشركة وتعزيز نجاحهم وتحقيق أقصى إستفادة ممكنة  محليا ودوليا من خبراتهم العريقة حيث يملك كلا الطرفان خبرات واسعة في قطاع السيارات .

 

قضى زياد الرفاعي نحو 14 عاما داخل جدران شركة المنصور للسيارات شغل خلالها منصب مدير عام التسويق واستراتيجيات التواصل و حصل على عدد من الجوائز الخاصة بالحملات التي أطلقها وأشرف عليها .

 

يذكر أن زياد الرفاعي حاصل على درجة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية في القاهرة في مجال الصحافة والإعلام و ماجستير في إدارة الأعمال MBA  من جامعة ماستريخت لإدارة الأعمال في هولندا، وبرنامج  SEP أو الإدارة لكبار الموظفين التنفيذيين من المعهد الهندي للإدارة بأحمد آباد .

 

وعلى الجانب الآخر يعد مدحت عوض – من أصحاب الخبرات الكبيرة في قطاع السيارات فقد قضى ما يقرب من 15 عاما في مجال السيارات شغل من خلالها مناصب متنوعة في العديد من الدول .

 

وتتضمن مهام مدحت عوض في شركة المنصور للسيارات إدارة العمليات ومتابعة استراتيجيات المبيعات.

 

يذكر أن مدحت عوض حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال بالإضافة إلى وبرنامج  Senior Executives Program، أو الإدارة لكبار الموظفين التنفيذيين من المعهد الهندي للإدارة بأحمد آباد.

 

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