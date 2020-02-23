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أخبار البلد

الصحة: إطلاق قافلة طبية في مجال الرمد لجنوب السودان

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:56 م
صدى البلد
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محمد غالي

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن إرسال قافلة طبية في مجال الرمد، يوم الإثنين الماضي، إلى مدينة "جوبا" عاصمة جنوب السودان لفحص وقياس النظر بالمجان لكل من تلاميذ المدارس والبالغين، وذلك تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا".


وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن ذلك يأتي ضمن المبادرات التي أطلقتها مصر أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي وبالتزامن مع مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي من خلال افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من دول أفريقيا لدعم تلك الدول فى مسح وعلاج مواطنيها من فيروس سي.


وأشار إلى أنه تم فحص ٥ آلاف و١٧١ مواطنًا من جنوب السودان منذ وصول الفريق الطبي المصري، مضيفًا أنه تم تشخيص٨٨٠ حالة تحتاج إلى نظارة طبية.


ومن جانبه أشار الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية والمسئول عن مشروعات الصحة بأفريقيا، إلي أن الفريق الطبي المصري يضم ثلاثة أخصائيين رمد وإداري لتسجيل بيانات مواطني جنوب السودان ممن يتم فحصهم،  مضيفًا أنه تم إرسال أحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لتجهيز العيادة المصرية في جوبا للكشف ومتابعة المفحوصين.


ولفت جاد إلي أن الفريق الطبي المصري يقوم بجولات على المدارس هناك، وذلك لفحص وقياس النظر لطلبة المدارس، موضحًا أنه يتم تحويل من يعانون من ضعف النظر إلى العيادة المصرية لتأكيد قياس النظر وصرف النظارات الطبية بالمجان لمن تحتاج حالته.
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