AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

إلهام صلاح: متحف الغردقة يليق بمصر وتاريخها.. فيديو وصور

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:13 م
الهام صلاح تتحدث
الهام صلاح تتحدث لصدي البلد
Advertisements
علاء المنياوي
كشفت إلهام صلاح مستشار وزير السياحة والآثار لشئون المتاحف الجديدة، أن متحف الغردقة يعد أول علامة مميزة فيما يتعلق بتعاون القطاع الحكومي ورجال الأعمال،حيث لم يحدث من قبل أن تم إنشاء متحف بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقالت في حوار مع صدى البلد: الوزارة حرصت على تجهيز المكان بكل الإمكانيات والخدمات التي تحقق جذبا سياحيا كبيرًا للمتحف، وراعينا في خدمات المتحف أن 90% من زواره سيكونون أجانب، وقد تم تجهيز المتحف بما يؤدي إلي زيادة زواره. 

وأكدت أن المتحف يدعم فكر الوزارة في الاستثمار والاستفادة من التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال، حيث إننا دخلنا بالآثار ولم نتحمل أي تكاليف.

وأشارت الى التعاقد مع رجل الأعمال كان مفاده أنه سيتحمل أيضا الصيانة وشركة النظافة، مما يضمن لي ان يكون المكان نظيفا دائما، وسيوفر رجل الأعمال "يونيفورم" للعاملين بمختلف تخصصاتهم، سيكون متحفا يليق بمصر وتاريخها، وكل هذا سيتم تحت الإشراف الكامل للوزارة.

وأنهت كلامها قائلة: أين رجال الأعمال من المتاحف؟، خاصة أن اهتمام الدولة بالآثار والمتاحف حاليا غير مسبوق.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار أعلنت أن افتتاح المتحف سيكون السبت المقبل، وسيفتتحه د.خالد العناني وزير السياحة والآثار،وسط اهتمام كبير من وسائل الإعلام.
إلهام صلاح: متحف الغردقة يليق بمصر وتاريخها.. فيديو وصور
إلهام صلاح: متحف الغردقة يليق بمصر وتاريخها.. فيديو وصور
إلهام صلاح: متحف الغردقة يليق بمصر وتاريخها.. فيديو وصور
إلهام صلاح: متحف الغردقة يليق بمصر وتاريخها.. فيديو وصور
إلهام صلاح: متحف الغردقة يليق بمصر وتاريخها.. فيديو وصور
إلهام صلاح: متحف الغردقة يليق بمصر وتاريخها.. فيديو وصور
إلهام صلاح: متحف الغردقة يليق بمصر وتاريخها.. فيديو وصور
إلهام صلاح: متحف الغردقة يليق بمصر وتاريخها.. فيديو وصور
إلهام صلاح: متحف الغردقة يليق بمصر وتاريخها.. فيديو وصور
إلهام صلاح: متحف الغردقة يليق بمصر وتاريخها.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفراد بالصور قبل الافتتاح.. متحف الغردقة تجربة جديدة بين الآثار والقطاع الخاص

خدمات وجيفت شوب ومسرح.. تفاصيل إنشاء متحف الغردقة.. صور

وزير السياحة والآثار يتفقد متحف الغردقة ومنشآت فندقية .. العناني: تم تصميمه طبقًا للمعايير العالمية للمتاحف

تجربة جديدة .. متحف جاير أندرسون يفتح أبوابه مساء الخميس من كل أسبوع

شاهد.. أول متحف عالمي للساعات أسسه مصري بشيكاغو ووزيرة الهجرة تتفقده

وزيري يتفقد متحف الغردقة قبل افتتاحه السبت المقبل.. صور

ترشيحاتنا

أبرز لقطات The Voice Kids فى ثاني حلقات مرحلة المواجهة

استقالة عضوى مجلس إدارة النادي المصري لهذا السبب

تفاصيل عودة عمرو سعد لـ زوجته بعد الانفصال

اتحاد الكرة يحسم مصير موعد القمة بين الأهلي والزمالك

وفاة الحارس الشخصي للاعب كريستيانو رونالدو

عقب الانسحاب.. رئيس الزمالك يأمر اللاعبين بمغادرة معسكر مباراة القمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الزي المدرسي.. طلاب يودعون معلمتهم بالدموع إلى مثواها الأخير في المنوفية.. شاهد

لم نقدم أي لقطات.. رد محرج من رئيس قنوات أبوظبي الرياضية على لجنة الانضباط بعد عقوبات السوبر

هنتعشى إيه النهاردة.. بيتزا تونة وفطائر الجبنة والزعتر وبطاطس مشوية بالأعشاب