إلهام صلاح: متحف الغردقة يليق بمصر وتاريخها.. فيديو وصور

كشفت إلهام صلاح مستشار وزير السياحة والآثار لشئون المتاحف الجديدة، أن متحف الغردقة يعد أول علامة مميزة فيما يتعلق بتعاون القطاع الحكومي ورجال الأعمال،حيث لم يحدث من قبل أن تم إنشاء متحف بالتعاون مع القطاع الخاص.





وقالت في حوار مع صدى البلد: الوزارة حرصت على تجهيز المكان بكل الإمكانيات والخدمات التي تحقق جذبا سياحيا كبيرًا للمتحف، وراعينا في خدمات المتحف أن 90% من زواره سيكونون أجانب، وقد تم تجهيز المتحف بما يؤدي إلي زيادة زواره.





وأكدت أن المتحف يدعم فكر الوزارة في الاستثمار والاستفادة من التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال، حيث إننا دخلنا بالآثار ولم نتحمل أي تكاليف.





وأشارت الى التعاقد مع رجل الأعمال كان مفاده أنه سيتحمل أيضا الصيانة وشركة النظافة، مما يضمن لي ان يكون المكان نظيفا دائما، وسيوفر رجل الأعمال "يونيفورم" للعاملين بمختلف تخصصاتهم، سيكون متحفا يليق بمصر وتاريخها، وكل هذا سيتم تحت الإشراف الكامل للوزارة.





وأنهت كلامها قائلة: أين رجال الأعمال من المتاحف؟، خاصة أن اهتمام الدولة بالآثار والمتاحف حاليا غير مسبوق.



