وحدة تعليم الكبار تعقد أربع ندوات تثقيفية تدريبية لطلاب آداب الزقازيق

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق انه عقدت وحده تعليم الكبار بالجامعة أربع ندوات تثقيفية تدريبية لطلاب كليه الآداب بالتعاون مع هيئه تعليم الكبار فرعي الشرقية والدقهلية حول "إجراءات مشاركة الطلاب في مشروع محو الأمية وتطبيق الدليل الاجرائي للمعلم".





وأضاف رئيس الجامعة انه عقدت الندوة بحضور الدكتور محمد عبد الله الفقي مدير وحدة تعليم الكبار ، والدكتور البسيوني جاد المنسق العام لمحو الأمية بكليه الآداب ، ومحمد عبد الحميد مدرب تعليم الكبار فرع الشرقية.



