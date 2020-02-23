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تعليم

وحدة تعليم الكبار تعقد أربع ندوات تثقيفية تدريبية لطلاب آداب الزقازيق

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:14 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق انه عقدت وحده تعليم الكبار بالجامعة أربع ندوات تثقيفية تدريبية لطلاب كليه الآداب بالتعاون مع هيئه تعليم الكبار فرعي الشرقية والدقهلية حول "إجراءات مشاركة الطلاب في مشروع محو الأمية وتطبيق الدليل الاجرائي للمعلم".

وأضاف رئيس الجامعة انه عقدت الندوة بحضور الدكتور محمد عبد الله الفقي مدير وحدة تعليم الكبار ، والدكتور البسيوني جاد المنسق العام لمحو الأمية بكليه الآداب ، ومحمد عبد الحميد مدرب تعليم الكبار فرع الشرقية.

وأشار "شعلان" الي انه تأتي هذه الندوات في إطار خطة وحدة تعليم الكبار لنشر ثقافة مشروع محو الأمية لدي الطلاب وبيان مدي أهميتها وضرورة قيام الطلاب بها لأنها تعد شرطا للحصول علي شهادة التخرج ، وذلك من خلال سعي الجامعة لتحقيق أعلي إنجاز في مشروع محو الأمية بين الجامعات المصرية
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