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حوادث

ضبط المتهم في واقعة إطلاق النار على طفله أثناء سيرها بشوارع السنطة

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:14 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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احمد علي
تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية اليوم من ضبط المتهم بإطلاق نار علي طفلة بإحدى قرى مدينة السنطة ما ادى لمصرعها  .

كان اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية تلقي اخطارا من اللواء محمد عمران مدير البحث الجنائي يفيد ورود بلاغ من مأمور قسم شرطة السنطة بوصول طفلة تبلغ من العمر ٦ سنوات تدعي صفاء حسن مقيمة بكفر سالم النحال مصابة بطلق نارى مما ادى الي مصرعها فور وصولها .

كما تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد "احمد جعيصة" رئيس الفرع الجنائي لمركز زفتى والسنطة  .

وعقب تقنين الإجراءات إنتقل الرائد محمد نبيل الدهراوى" رئيس مباحث مركز السنطة والنقباء حسام قطامش ومصطفي الحو ومحمد ابوسديرة معاونين المباحث تكثفت التحريات وتم ضبط المتهم ويدعي شريف .ع وشهرته "شريف زبادى " ٢٥سنه ومقيم بكفر سالم النحال وبحوزته طبنجه  عيار 9ملى وطلقاتها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعه  وتحرر المحضر 1180لسنة 2020السنطة وإبلاغ النيابه العامة برئاسة المستشار محمد الشرنوبي لإتخاذ اللازم .
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