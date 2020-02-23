4 وزراء على طاولة لجان النواب.. العصار يكشف تطورات استراتيجة السيارات.. ويؤكد: الحكومة قلبها على الناس ومحدش يفرض علينا حاجة.. سعفان يرد علي بيزنس نصب الإقامات.. ومروان لأول مرة يتحدث عن الشهر العقاري

وزير الانتاج الحربي يكشف توجة الدولة نحو إنتاج أول أتوبيس كهربائي بداية نوفمبر

أشرف صبحي: وزارة الشباب هي العمود الفقري لكل قطاعات مصر



شهدت اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، مشاركة 4 وزراء من حكومة المهندس مصطفي مدبولي، بمناقشات التي دارت حول عدد من الملفات وخاصة فيما يتعلق بتجارة وبيزنس الإقامات لسفر المواطنين للخارج، وأخر تطورات استراتيجية صناعة السيارات فى مصر، وأيضا تطوير منظومة الشهر العقاري والنهوض بها خلال الفترة الأخيرة، مع مراجعة الحساب الختامي لوزارة الشباب والجهود القائمة نحو التغلب علي إشكاليات مراكز الشباب المختلفة.





جاء ذلك بمشاركة الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، بمناقشات لجنة الصناعة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب بمناقشات لجنة الخطة والموازنة، ووزير القوي العاملة، محمد سعفان، بالشئون العربية، وأيضا المستشار عمر مروان، وزير العدل بمناقشات لجنة الشئون التشريعية والدستورية.





استراتيجية صناعة السيارات بالجنة الصناعة:





كشف الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، عن توجه الدولة نحو إنتاج أول أتوبيس كهربائى فى بداية شهر نوفمبر المُقبل، وستكون أتوبيسات تعمل داخل المُدن، موضحا أن الأولوية لمصر فى مجال صناعة السيارات الكهربائية ستكون للأوتوبيسات، وذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة، عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، حول استراتيجية صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها فى ضوء التطور التكنولوجى وانتشار السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى.





ولفت إلى أن الوزارة تعاقدت مع شركة "فوتون" لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية فى مصر بمعدل 500 أتوبيس سنويا لمدة 4 سنوات بإجمالى 2000 أتوبيس، مع إمكانية رفع هذا العدد إلى 5000 أتوبيس، كما أعلن الدكتور محمد العصار، عن الاتفاق مع شركة "جيلى" الصينية لصناعة السيارات على تصنيع سيارات الركوب الكهربائية، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء محطات الشحن بالتوارزى مع تصنيع السيارات الكهربائية والشراكة مع شركات مُتخصصة فى هذا المجال، مضيفا أن الأتوبيسات السياحية الكهربائية سيكون لها مواصفات خاصة تختلف عن الأتوبيسات داخل المُدن، لافتا إلى أنه يتم توقيع مُذكرة تفاهم مع شركة أمريكية مُتخصصة فى صناعة تلك الأتوبيسات.





وأضاف وزير الإنتاج الحربى، أن الوزارة مُكلفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لنشر وتشجيع وتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، منوها إلى أن الوزارة عقدت 7 اجتماعات حتى الآن لوضع بعض محاور الاستراتيجية، وأنه سيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء فور الانتهاء منها لإقرارها والعرض على رئيس الجمهورية، موضحا أن الوزارة تتبنى فكرة صناعة السيارة الكهربائية لما تتمتع به من مميزات، منها انخفاض تكلفة صيانتها.





وأكد علي أن الوزارة تستهدف الانتقال من تجميع السيارات إلى صناعة السيارات فى مصر، واستطرد: "لدينا الإمكانيات المادية والبشرية والتكنولوجية، ومصر مُؤهلة تماما للدخول فى عصر صناعة السيارات وليس التجميع، كفاية 40 سنة محصورين فى التجميع".





وردا على استفسارات النواب حول الطبقة المتوسطة، قال العصار: "الحكومة قلبها على الناس وعلى الشعب وعلى الفقير والغنى، وهذا دورنا وواجبنا، والقطاع الخاص هو العمود الفقرى للاقتصاد المصرى"، مؤكدا أن الحكومة حريصة كل الحرص على القطاع الخاص ودوره فى منظومة السيارات الكهربائية، مؤكدا أن مصر نظرت إلى تجارب الدول التى سبقتها فى مجال صناعة السيارات، وخصوصا السيارات الكهربائية، عند إعداد مشروع استراتيجية صناعة السيارات، مؤكدا علي أن ما يروج بشأن فرض بعض الشروط علي مصر بشأن هذه الاستراتيجة غير صحيح.





وأضاف بقوله :"محدش بيفرض علينا حاجة، مصر دولة كبيرة أوى، أنا لا أقبل إن حد يفرض عليا حاجة"، مشيرا إلي حجم الإنجازات التى حدثت فى مصر خلال السنوات الخمس الماضية لم يتحقق من قبل، مستطردا "لا أجامل حين أقول إن ما تحقق من إنجازات خلال 5 سنوات لم يتحقق خلال الـ30 أو 40 سنة الماضية، ما حدث محصلش من عشرات السنوات من بنية تحتية ومشروعات مدن جديدة وطرق وكبارى، ومصر لما يتولاها قيادة جيدة بتتطور ومن ثم لا يجوز أن نتحدث عن أنا هناك من يفرض شروط للاستمثار في مصر لأن مصر دولة كبيرة".





بيزنس وتجارة نصب الإقامات:





عقدت لجنة الشئون العربية، اجتماعًا لمناقشة ثلاث طلبات مقدمة من النواب غادة عجمي، وسلامة الرقيعي، وحمدي عبد الوهاب، حول تجارة الإقامات في عمليات نصب علي العمالة المصرية بالخارج، وكيفية تأمين التعاقدات التي تتم من خلال وزارة القوى العاملة مع العمالة المصرية التي تطلبها الدول العربية، والإجراءات التي تتبع لمتابعة تلك العمالة والحفاظ علي حقوقها، وفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية بعد اتجاه بع الدول العربية إلي تقليص العمالة الخارجية والاستعاضة عنها بعمالة من نفس تلك الدول،وأوصت اللجنة في ختام مناقشتها طلبات الإحاطة، بأهمية مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة القوي العاملة في الدول التي يتواجد بها عمالة مصرية دعما للوزارة وما فيه مصلحة الوطن.





في بداية رده على طلبات الإحاطة وجه وزير القوى العاملة شكره وتقديره للجنة رئيسا وأعضاء علي اتاحة الفرصة لعرض دور مكاتب التمثيل العمالي، مؤكدا أن كرامة العامل المصرى خط أحمر في أي دولة في العالم ولن يُسمح لأحد بتخطيه، مضيفا: "العامل فى الخارج أولى مننا بالرعاية، ولذلك وجهنا المستشارين العماليين كلا فى البلد التى يعمل بها، أن يكون هناك تواصل وقناة مفتوحة مع العمالة المصرية".





وأكد أيضا أن الوزارة تولي إهتمام كبير بملف التدريب المهني، لاسيما ووعدنا للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عيد العمال الماضي بأن يتم تدريب العاملة المصرية على أعلى مستوى وفي كافة التخصصات وأن يكون هناك نهضة في هذا المجال، لافتًا إلي سعي الوزارة لتأهيل الأيدي العاملة المصرية بقوه لأحتياجات سوق العمل، وقال سعفان، إنه تم تطوير 14 مركز تدريب من أصل 38 مركز بمختلف المحافظات، بالإضافة إلي 14 وحدة متنقلة، مشيرًا إلي أن هذه الوحدات حققت نجاحا وصدى كبيرًا لدى الشباب المتدرب الراغب في الالتحاق بسوق العمل سواء الداخلي أو الخارجي.





منظومة الشهر العقاري:





وبالجنة الشئون التشريعية والدستورية، قال وزير العدل المستشار عمر مروان إن الوزارة تعمل على أربعة محاور لتطوير العمل فى الشهر العقارى أولها بنقل أكثر من ألف موظف لمصالح الشهر ولكن سيتم وضوح الأثر الإيجابى لزيادة الأعداد العاملة بعد وقت قليل يكون الموظفون قد تم تدريبهم بشكل أكبر على طريقة العمل بالمصالح.





وأضاف الوزير أن المحور الثانى هو حل أزمة العجز الشديد فى مقرات المصالح حيث يتم البحث عن مقار مجاورة للعاملة حاليا التى تعانى من تكدس، مشيرا إلى أن المحور الثالث هو ميكنة العمل بجميع مصالح الشهر وتطوير المقرات المميكنة بشكل أكبر.





وأوضح الوزير أن رابع هذه المحاور هو إدخال تعديلات جوهرية على تشريعات ولوائح العمل فى مصالح الشهر العقارى لوجدد حالتين أولهما تكدس مكاتب الثوثيق وثانيهما عزوف المواطنين عن تسجيل الملكيات، لافتا إلى أنه بالنسبة لحالة العزوف تم التقدم بتعديل بمشروع قانون بتعديل قانون السجل العينى إلى مجلس النواب وينص على تعديل نظام العمل بشكل جديد ؛ ولحين إقراره من قبل المجلس تم التقدم بتعديل فى قانون الشهر العقارى الحالى (تقوم اللجنة التشريعة بمناقشته فى وجود الوزير) فى نظام شهر الشخص ييسر عملية نقل الملكية ليكون بموجب حكم قضائي نهائي.





مركز شباب شاملة:





وبالجنة الخطة والموازنة، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب أن وزارة الشباب هى العمود الفقري لكل القطاعات فى مصر ومؤمنين بهذه القضية.





وقال الوزير أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان :"كان لدينا مجلس قومى للشباب ومجلس قومى للرياضة وانا لغيت ذلك ودمجت الادارات من أجل التسهيل والتيسير" .





وأشار إلى أن لدينا اعتبارات كثيرة منها النظر للقرى المحرومة والبعد القومى، موضحا بأن الوزارة رصدت مبلغ ٣ مليارات جنيه لمشروعات الشباب من خلال التنسيق مع البنك المركزى اتفقنا مع وزارة التعاون الدولى والوزارات المعنية على مبادرة لمسابقة "مفتاحك مشروعك" بتقديم ١٠٠الف جنيه لتدشين مشروع محدد وفقا لدراسة جدوى سواء داخل المراكز أو خارجها وهناك مبادرة أخرى للابتكار الهدف منها توفير فرص عمل للشباب.





واضاف أن هناك قاعدة رئيسية تنتهجها الوزارة حاليا تقوم على أن كل ٦٠ سنت يتفق للصحة العامة من خلال الرياضة توفر ١٠٠ دولار، مؤكدا نحن لا نتعلل بقلة المواردات ونسعى لتدوير الأمور ودخول القطاع الخاص لتعويض نقص الموازنة .





وأوضح الوزير أن المشروعات الشبابية والرياضية تكلف المليارات بما لا تقدر عليه موازنة الدولة ، ولذلك كان لابد من التفكير فى شراكة مع القطاع الخاص .





ولفت إلي أن نواب البرلمان ساهموا في دعم موازنة مراكز الشباب بالمحافظات والوزارة قادرة علي انجار كل المهام في اطار الموازنة العامة للدولة ".



