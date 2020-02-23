إصابة شابين سقطا من أحد القطارات أثناء توقفه بمحطة التوفيقية

أصيب شابان اليوم الأحد بكدمات وكسور إثرسقوطهما من باب أحد القطارات اثناء توقفه بمحطة سكة حديد التوفيقية اتجاه القاهرة وتم نقل المصابان للمستشفى المركزى بايتاى البارود لإتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجهما.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة ايتاى البارود يفبد، يفيد بوصول كلا من "عبدالله ع ا"٢٢سنه جليب بيار كفر الزيات اشتباه مابعد الارتجاج كدمات فى الظهر والقدم اليمنى اشتباه كسر فى اصابع الايدى اليسرى،و " محمد ع ا " ١٩سنه الشهداء المنوفية اشتباه مابعد الارتجاج كدمات وسحجات اشتباه كسر للمستشفى المركزى.



