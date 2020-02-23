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رياضة

أبطال الأهلي يوسف وزياد وعمر يحصدون المركز الثاني في بطولة الجمهورية لـ الكاراتيه ..شاهد

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:20 م
كابتن سعيد ويوسف
كابتن سعيد ويوسف وعمر وزياد أبطال الأهلي
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صدى البلد
فاز أبطال كاراتيه النادي الأهلي كاتا فرق جماعي ونجوم مستقبل منتخب مصر حبيبة آدم وحبيبة تامر و ملك محمود وملك نادر بالميدالية الذهب والمركز الأول ووصولهم للنهائي ببطولة القاهرة تحت ١٣سنة كاتا فرق جماعي. 

وفاز بالمركز الثاني والميدالية الفضية والتأهل لبطولة الجمهورية كاتا فرق جماعي تحت ١٣سنة والوصول للنهائي علي مستوي الجمهورية واحتلال المركز الثاني والميدالية الفضية بقيادة العالمي صانع ابطال العالم كاتا وكومتية كابتن سعيد فتحي.

وذلك تحت قيادة المدربين سيف عرابي فريق الثالث ومحمد عبد القادر الفريق الأول.
والابطال هم :-
١- البطل يوسف أحمد محمد صبري
٢- البطل زياد أحمد عبدالله حسني 
٣- البطل عمر أحمد عبدالله حسني 
4- حبيبة ادم مركز ثاني فردي بطولة الجمهورية تحت ١٣ سنة بقيادة الكابتن محمد عبد القادر.

كما فازت البطلة الصاعدة بقوة حبيبة نادر حسن حصولها على المركز الثامن في بطولة الجمهورية تحت ١٣ سنة بالرغم من تعبها الشديد وصعوبة المنافسة تمكنت البطلة من إثبات بجدارة مكانها على منصة الجمهورية بقيادة صانع أبطال الكابتن أحمد السقا والكابتن العملاق احمد عاطف.

ويتقدم موقع "صدى البلد"، إلى بطلة النادي الأهلي ومدربيها، بالتهنئة للجهاز الفني والنادي الأهلي على الفوز وشكر خاص للدكتور محمد حسن.
أبطال الأهلي يوسف وزياد وعمر يحصدون المركز الثاني في بطولة الجمهورية لـ الكاراتيه ..شاهد
أبطال الأهلي يوسف وزياد وعمر يحصدون المركز الثاني في بطولة الجمهورية لـ الكاراتيه ..شاهد
أبطال الأهلي يوسف وزياد وعمر يحصدون المركز الثاني في بطولة الجمهورية لـ الكاراتيه ..شاهد
أبطال الأهلي يوسف وزياد وعمر يحصدون المركز الثاني في بطولة الجمهورية لـ الكاراتيه ..شاهد
أبطال الأهلي يوسف وزياد وعمر يحصدون المركز الثاني في بطولة الجمهورية لـ الكاراتيه ..شاهد
أبطال الأهلي يوسف وزياد وعمر يحصدون المركز الثاني في بطولة الجمهورية لـ الكاراتيه ..شاهد
أبطال الأهلي يوسف وزياد وعمر يحصدون المركز الثاني في بطولة الجمهورية لـ الكاراتيه ..شاهد
أبطال الأهلي يوسف وزياد وعمر يحصدون المركز الثاني في بطولة الجمهورية لـ الكاراتيه ..شاهد
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