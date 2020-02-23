AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مدبولي لوزير الإسكان ومحافظ القاهرة: مستعد أنزل أزيل معاكم المناطق غير الآمنة

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:21 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بإزالة المناطق غير الآمنة، وتسكين الأهالى بالوحدات البديلة بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، والمهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية.


وقدم الدكتور مصطفى مدبولى، فى مستهل الاجتماع، الشكر لكل من محافظة القاهرة، ومديرية الأمن على الجهود المبذولة فى إزالة المناطق العشوائية الخطرة، وإعادة تسكين قاطنيها، من خلال نقلهم إلى الوحدات السكنية الجديدة، مطالبًا بضرورة تكثيف الجهود فى أكثر من منطقة عشوائية لسرعة نقل قاطنيها، خاصة مع توافر الوحدات السكنية البديلة وجاهزية تلك الوحدات، وذلك سعيًا لتوفير حياة كريمة لأهالينا فى المناطق العشوائية التى تصنف على أنها ذات خطورة.


وجدد رئيس الوزراء التأكيد، خلال الاجتماع، على أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إزالة المناطق غير الآمنة، ونقل الأهالى للمناطق السكنية الجديدة، مع التشديد على عدم عودة المظاهر العشوائية مرة أخرى، سواء فى القاهرة أو أى محافظة أخرى.


وطالب رئيس الوزراء بتقديم خطط وبرامج زمنية محددة، لنقل قاطنى المناطق العشوائية التى يتم إزالتها، مع تحديد عدد تلك المناطق بشكل دقيق.


واستعرض محافظ القاهرة خلال الاجتماع، عددًا من المناطق التي يتم إزالتها حاليًا، مع تسكين أهاليها في المناطق الجديدة، مشيرًا إلى أنه من المخطط تسكين نحو 8700 أسرة في الـ 4 أشهر المقبلة، فى كل من مناطق ( المحروسة 1، 2 – الاسمرات 3 – أهالينا 1 – روضة السيدة)، وذلك نقلًا من المناطق غير الآمنة الموجودة داخل أحياء ( الشرابية- السلام أول- منشأة ناصر- مصر القديمة- دار السلام – السيدة زينب – الخليفة)، والتى تمثل خطورة على ساكينها.


وشدد رئيس الوزراء على حصر المستحقين بشكل دقيق، وعدم السماح بحصول أي مواطن غير مستحق على وحدة سكنية، مؤكدًا أنه لن يتم الرضوخ لأي محاولات من غير المستحقين للحصول على وحدات من المشروعات الجديدة، مضيفًا أنه يتم تعويض كل وحدة من المناطق غير الآمنة بوحدة بديلة في مشروعات حديثة تتمتع بجودة الحياة.


وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "أنا مستعد أنزل أزيل معاكم المناطق غير الآمنة .. وننقل أهالينا لشقق جديدة".. مؤكدًا أنه لأول مرة حاليًا يوجد لدينا وحدات جاهزة للتسليم، ولذا علينا سرعة إتمام الإزالات، ونقل الأهالي للوحدات الجديدة.


وأضاف رئيس الوزراء: لم يكن أحد يحلم بأن يتحقق ما نحن فيه حاليًا من تنفيذ أكبر مشروع تشهده الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة، ونحن مستمرون في استكمال تنفيذ هذا المشروع الذي يوفر" حياة كريمة" لأهالينا الذين عانوا على مدى سنوات ماضية.


وكلف رئيس الوزراء فى ختام الاجتماع بسرعة إزالة منطقة بطن البقرة، وتطوير منطقة الفسطاط بوجه عام، وفى هذا الصدد، أشار محافظ القاهرة إلى أنه يتم حاليًا العمل بمنطقتى السكاكيني والشرابية، مؤكدًا أنه سيتم البدء فى إزالة منطقتى بطن البقرة، وكوم غراب؛ تمهيدًا لإزالة المناطق غير الآمنة من الفسطاط، والبدء فى تطويرها بوجه عام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة أي مبنى بجوار الآثار.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال سور مجرى العيون وعين الصيرة

في أول اجتماع للحكومة الجديدة.. مشروع كبير لإحياء القاهرة التاريخية.. إزالة فورية للمباني المجاورة لأي أثر.. ومخطط لتحويل منطقة عين الصيرة إلى مزار سياحي عالمي

مدبولي يكلف محافظة القاهرة بسرعة تسكين أكثر من 10 آلاف وحدة جاهزة ونقل المستحقين إليها

شقق جاهزة .. تسكين 53 أسرة من أهالي السحيلة في الأسمرات

شاهد.. كيف تسلم أهالي السحيلة شققهم الجديدة بـ الأسمرات

رسالة مؤثرة من مدرس للرئيس السيسي بعد نقله لـ الأسمرات.. فماذا قال له؟.. فيديو

ترشيحاتنا

رسائل نارية من جمهور الأهلي لـ كهرباء بعد قرار إيقافه لآخر الموسم

وفاة عمرو فهمي.. حكاية شاب حارب الفساد داخل الكاف

شاهد.. أول رد فعل من طارق حامد عقب أحداث مباراة السوبر المصرى

مجلس النواب يحيل النائب إلهامى عجينة إلى لجنة القيم

بسبب كورونا.. شابة تسحل بعنف لدفاعها عن صديقتها الصينية

تحدى هاني شاكر ورد على باسم سمرة.. أبرز 20 تصريحا لـ محمد رمضان مع وائل الإبراشى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. داليا مصطفى بإطلالة أنيقة.. والجمهور: خسيتى أوي

بـ قشر السمك.. سيرين عبد النور تكشف عن رشاقتها

وسط الثلج.. نوال الزغبي بحذاء غريب يثير الجدل